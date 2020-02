Sekretarz stanu USA wzywa do podjęcia akcji przeciwko Iranowi

Mike Pompeo, Sekretarz stanu USA, wezwał w piątek na Twitterze do podjęcia akcji przeciwko Iranowi. Polityk pisze, że Marynarka Stanów Zjednoczonych przechwyciła statek z irańskim zaopatrzeniem dla jemeńskich rebeliantów.

Jak podawaliśmy na naszym portalu, Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o przejęciu broni w czwartek, przy czym samo zdarzenie miało miejsce kilka dni wcześniej. Według oficjalnego komunikatu CENTCOM, w niedzielę 9 lutego br. amerykański krążownik rakietowy klasy Ticonderoga, USS Normandy (CG 60) podczas wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Arabskim zatrzymał i przeszukał arabski statek żaglowy. Zaznaczono, że operacja odbyła się w zgodzie z prawem międzynarodowym.

Per @CENTCOM, the operation is ongoing, but some images of the dhow and the #Iran-made weaponry has been released pic.twitter.com/jxZANof7Mu — Jeff Seldin (@jseldin) February 13, 2020

„Marynarka Stanów Zjednoczonych przechwyciła statek transportujący 358 rakiet irańskiej produkcji i inne elementy uzbrojenia, w drodze do Huti w Jemenie. To kolejny przykład, że największy sponsor terroryzmu, Islamska Republika Iranu, lekceważy postanowienia ONZ” – mówił sekretarz.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Amerykańskie dowództwo twierdzi, że wiele z tych systemów uzbrojenia jest identycznych z zaawansowanymi sztukami i elementami broni, jakie w końcu listopada ub. roku został przejęte na Morzu Arabskim przez inny okręt U.S. Navy, niszczyciel USS Forrest Sherman. Ustalono, że broń ta pochodziła z Iranu i była przeznaczona dla bojowników Huthi w Jemenie, wspieranych przez Teheran. USA uznają to za złamanie zakazu dostarczania im broni.

„Świat musi odrzucić irańską przemoc i pracować nad odnowieniem embarga na sprzęt wojskowy dla Iranu” – przekazywał na Twitterze.

The world must reject Iran’s violence and act now to renew the expiring @UN arms embargo on #Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 14, 2020

Jak już pisaliśmy, tego samego dnia, Javad Zarif, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, informował na Forum Bezpieczeństwa w Monachium, że jego państwo jest gotowe do powrotu do przestrzegania warunków umowy z 2015 roku, jeśli kraje europejskie zrekompensują straty zadane przez amerykańskie embarga.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Huti to ruch polityczno-wojskowy jemeńskich szyitów, pozostający w konflikcie z Arabią Saudyjską. To właśnie Huti wzięli na siebie odpowiedzialność za zeszłoroczny atak na saudyjskie rafinerie. W ostatnich latach okręty wojenne USA przechwytywały i zajmowały irańską broń, która najpewniej miała trafić do tego ruchu.

Twitter/Kresy.pl