Amerykański krążownik zatrzymał statek z ładunkiem irańskiej broni [+VIDEO/+FOTO]

Amerykański krążownik rakietowy przejął na Morzu Arabskim ładunek pochodzącej z Iranu broni, w tym przeciwpancerne pociski kierowane, rakiety ziemia-powietrze i amunicję – podało amerykańskie dowództwo.

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało o przejęciu broni w czwartek, przy czym samo zdarzenie miało miejsce kilka dni wcześniej. Według oficjalnego komunikatu CENTCOM, w niedzielę 9 lutego br. amerykański krążownik rakietowy klasy Ticonderoga, USS Normandy (CG 60) podczas wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Arabskim zatrzymał i przeszukał dau – arabski statek żaglowy. Zaznaczono, że operacja odbyła się w zgodzie z prawem międzynarodowym.

Jak podaje CENTCOM, na pokładzie statku odkryto duży zasób broni. Według oficjalnego komunikatu, przejęto 150 przeciwpancernych pocisków kierowanych Dehlavieh, czyli kopii rosyjskich rakiet systemu Kornet, produkcji irańskiej. Inna broń znaleziona na dau również miała być produkcji irańskiej. Dotyczy to trzech rakiet ziemia-powietrze, celowników optycznych z termowizorem, a także amunicji, części zaawansowanej broni oraz elementów irańskich bezzałogowców powietrznych i morskich. Całą broń zabezpieczono, ma zostać zaprezentowana przedstawicielom krajów i organizacji partnerskich Stanów Zjednoczonych.

Amerykańskie dowództwo twierdzi, że wiele z tych systemów uzbrojenia jest identycznych z zaawansowanymi sztukami i elementami broni, jakie w końcu listopada ub. roku został przejęte na Morzu Arabskim przez inny okręt U.S. Navy, niszczyciel USS Forrest Sherman. Ustalono, że broń ta pochodziła z Iranu i była przeznaczona dla bojowników Huthi w Jemenie, wspieranych przez Teheran. USA uznają to za złamanie zakazu dostarczania im broni.

CENTCOM zamieściło w sieci nagranie wideo pokazujące zajęcie niewielkiego arabskiego statku przez Amerykanów. Pojawiły się też zdjęcia. Wskazują, że statek został zatrzymany nocą.

