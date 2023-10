“Patocelebryci”. Afera pedofilska wśród polskich youtuberów? Ujawniono materiały

Znani polscy youtuberzy mogli dopuszczać się przestępstw pedofilskich – na to wskazują opublikowane w sieci materiały. Do sprawy odniósł się w środę premier Mateusz Morawiecki. “Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą, oczekuje stanowczych i szybkich działań” – oświadczył. W nagraniu określił domniemanych uczestników afery mianem “patocelebrytów”.

Popularny youtuber Sylwester Wardęga opublikował we wtorek nagranie, w którym przedstawia materiały sugerujące, że polscy youtuberzy i influencerzy mogli dopuszczać się przestępwstw pedofilskich. O sprawie rozpisują się od kilku tygodni media z branży rozrywki. “Do trwającej na polskim YouTube dramy-afery – nazywanej już polskim Metoo – swoje ‘trzy grosze’ dorzucił Sylwester Wardęga. Jego nowy materiał to efekt prywatnego śledztwa: zbiór niepokojących, paskudnych screenów i wypowiedzi rzekomego autorstwa popularnych youtuberów. Sprawa, która dotyczy nie tylko Stuu, lecz także Boxdela czy Dubiela, została już zgłoszona do odpowiednich służb” – pisze portal Spider’s Web.

Materiał został zamieszczony na kanale na YouTube o nazwie “WATAHA – Krulestwo”.

“Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy” – oświadczył Wardęga we wstępie do swojego filmu.

“W tym materiale na światło dzienne wyjdą wyniki śledztwa, nad którym pracowaliśmy od kilku tygodni razem z Konopskim. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb. O zajściach latami wiedziało w mniejszym lub większym stopniu wielu twórców skupionych wokół gry Minecraft. Kilka dziewczyn prosiło o anonimowość dlatego mam nadzieję, że panowie mimo tego, iż prawdopodobnie będą kojarzyć dziewczyny z imienia i nazwiska, to ich dane zachowają dla siebie. Dziękuję Pewna dziewczyna, wycofała się z przekazania informacji o youtuberach, prawdopodobnie czymś ją przekonali. Na ich nieszczęście jednak kilka dni wcześniej przekazała komuś informacje i screeny. Mi ich nie przekazała, ale wkrótce ujrzą światło dzienne. Wyczekujcie materiału Konopskiego, bo to co tam zobaczycie Was zszokuje” – twórca podkreślił w opisie filmu.

Puszka Pandory została otwarta #PandoraGate

Opublikowane przez Wardęgę materiały dotyczą m.in. relacji znanego youtubera Stuarta Burtona, znanego jako Stuu, z 13-letnią dziewczynką. Zamieszczone w materiale screeny sugerują, że Burton mógł dopuścić się większej ilości karalnych czynów. Z ujawnionych materiałów wynika, że słynny youtuber miał m.in. opisywać 13-latce swoje erotyczne sny, które jej dotyczyły, a także spotykać się z małoletnią poza siecią.

Stuu i jego koledzy, m.in. Marcin Dubiel, mieli wymieniać się z niepełnoletnimi fankami dużą ilością podobnych wiadomości. Dubiel miał również – zdaniem Wardęgi – “wiedzieć o tym, jaki był Stuu”. Zasugerował, iż Burton ma “wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina”.

Youtuber poruszył też temat Agaty Fąk, znanej jako Fagata (była dziewczyna Stuu), która miała wiedzieć o sprawie. Przedstawił też kilka prywatnych nagrań głosowych od Fagaty, w których ta mówi, iż Burton miał się jej przyznać do sypiania z nieletnią dziewczyną.

Nie bez winy ma być też inna znana postać polskiego internetu – Michał “Boxdel” Baron, jeden ze współwłaścicieli Fame MMA. Wcześniej mężczyzna publicznie zaprzeczał, jakoby wiedział o tym, czego dopuszczał się Stuu. Widzowie zobaczyli jednak fragmenty rozmowy Boxdela z jedną z małoletnich dziewczynek. Miał pytać ją o to, czy jest w związku ze Stuu, po czym grozić, że odbędzie z nią stosunek seksualny.

Pierwsze doniesienia medialne dotyczące sprawy pochodzą z końca września. Burton publicznie im zaprzeczał.

Do sprawy odniósł się w środę premier Mateusz Morawiecki. “Musimy chronić nasze dzieci w internecie! W Państwie Polskim nie ma zgody na pedofilię, na tolerowanie zwyrodnialców. Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą, oczekuje stanowczych i szybkich działań. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci. Spotka Was kara, spotka Was kara najbardziej dotkliwa z możliwych” – napisał.

W nagraniu określił domniemanych uczestników afery mianem “patocelebrytów”.

