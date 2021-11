Tarcza antyinflacyjna – rząd obniża ceny paliw i VAT na gaz i prąd, zerowa akcyza na energię

W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd chce czasowo wprowadzić m.in. obniżkę akcyzy na paliwa i prąd, VATu na gaz i energię elektryczną, a także dodatek finansowy dla części gospodarstw domowych.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaprezentował główne założenia tarczy antyinflacyjnej.

– Dzisiaj proponujemy duży program obniżek podatków, które będą służyły ludziom, aby złagodzić skutki inflacji. Tak było kiedyś, gdy wdrożyliśmy tarczę antykryzysową, dzisiaj wdrażamy tarczę antyinflacyjną – powiedział premier. Dodał przy tym, że inflacja jest konsekwencją pandemii, a ściślej pakietów pomocowych, jakie wpływają na inflację i faktu, że gospodarki wychodzą z pandemii.

– Aby złagodzić, zamortyzować, zbuforować ten wzrost inflacji robimy to, co w naszych rękach, w naszej mocy, żeby ludziom łatwiej byłoby przejść przez ten okres najbliższych miesięcy, może nawet paru kwartałów – mówił Morawiecki. Zaznaczył, że rząd przedstawia pierwszą serię działań, natomiast „jak trzeba będzie”, to w kolejnych kwartałach rządzący mają podjąć kolejne działania.

Szef rządu wyjaśnił, że obecne działania koncentrują się na „miejscach, które bolą Polaków”. Chodzi o ceny paliw, energii i żywności.

Pierwszy element tarczy inflacyjnej dotyczy obniżki cen paliw silnikowych. Od 20 grudnia zostanie wprowadzona czasowa obniżka wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Będzie ona obowiązywać do 20 maja 2022 roku. Ponadto, od nowego roku końca maja 2022 r. paliwa będą zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Premier zapowiedział też zwolnienie paliw z opłaty emisyjnej.

– Wszystkie działania po stronie państwa doprowadzą do obniżki cen paliw, mam nadzieję, że nawet o 28-30 groszy – powiedział premier.

Od stycznia do marca 2022 roku rząd wprowadza też czasową obniżkę VAT z 23 do 8 procent na gaz ziemny dostarczany do gospodarstw domowych. Ponadto, zostaną one też zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Rząd zapowiedział też obniżenie na 3 miesiące, od 1 stycznia 2022 roku, VAT na prąd z 23 do 5 procent.

Morawiecki szacuje, że dzięki tym działaniom ceny gazu spadną od kilkudziesięciu złotych do nawet 100 zł na miesiąc. – Średnio na kwartał będzie to 140 zł.

Elementem mającym złagodzić skutki rosnących cen artykułów spożywczych jest tzw. dodatek osłonowy. Polega on na wprowadzeniu dopłat w oparciu o kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym. Jednoosobowe gospodarstwa domowe o dochodach do 2100 zł miesięcznie otrzymają dopłatę w wysokości 400 zł w skali roku. Kolejna grupa to gospodarstwa domowe złożone z co najmniej 2 osób o dochodach nieprzekraczających 1500 zł na osobę miesięcznie. W tej grupie, gospodarstwa 2-3 osobowe miałyby otrzymać 600 zł w skali roku, te złożone z 4-5 osób – 850 zł, a 6-osobowe i większe 1150 zł w skali roku. Dodatek ma być wypłacany w 2022 roku, w dwóch ratach. Rząd szacuje, że uprawnionych do jego uzyskania będzie 5,2 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Dodatkowo, premier zapowiedział też oszczędności w administracji i budżecie. – Nie będziemy powoływać nowych funduszy celowych i tworzenie nowych etatów. Musimy sami zacisnąć pasa. Wprowadzimy zmiany w funduszu przeciwdziałania Covid-19 – zaznaczył. Szacuje, że działania antyinflacyjne pozwolą Polakom zaoszczędzić łącznie nawet 10 mld zł.

RMF FM podaje też, że nieoficjalnym elementem tarczy ma być również obniżenie marż pobieranych przez firmy, czyli obniżenie zysków. „Tego nie można zapisać wprost, bo byłoby to działaniem na szkodę inwestorów, ale zarządy państwowych spółek mają przygotować takie rozwiązania” – podaje stacja.

– Inflacja jako naturalna konsekwencja pandemii jest wzmagana przez działania niezależne – powiedział na konferencji premier. Wymienił w tym kontekście m.in. manipulacje cenowe Rosji i Gazpromu, które wpływają na wzrost cen gazu. – Mamy znaczne przełożenie cen gazu na ceny nawozu, które przekładają się na ceny żywności. Ale nie tylko to – wczoraj rekordowe poziomy osiągnęła cena EU ETS. To konsekwencja polityki klimatycznej UE. Jest to ok. 70 euro za tonę CO2. Wszyscy wiemy doskonale, że tak jak ceny energii wpływają na budżety domowe, tak ceny gazu, paliw przekładają się na całą gospodarkę. Mamy do czynienia z działaniami z dwóch stron: Rosja i Bruksela. Bardzo wiele osób już to krytykuje – zauważył premier Morawiecki. Dodał, że poziom 70 euro za tonę pierwotnie miał zostać osiągnięty w 2040 roku.

Przypomnijmy, że na początku listopada bieżącego roku wiceminister finansów Piotr Patkowski informował, że inflacja może sięgnąć 7-8 proc. i to może nastąpić już w tym roku.

W październiku br. inflacja CPI w Polsce wzrosła do 6,8 proc., ponownie powyżej oczekiwań analityków. Tak wysokiego poziomu wzrostu cen nie było w naszym kraju od ponad 20 lat.

