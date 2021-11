Rekompensaty za wzrost cen prądu? Możliwe od stycznia

Rekompensaty w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej mogą być wypłacane gospodarstwom domowym od stycznia przyszłego roku – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w sobotę.

Rekompensaty mogą zacząć być wypłacane od 1 stycznia, ale równie dobrze można je wprowadzić i w lutym lub marcu z mocą od 1 stycznia – mówił na antenie TVP Info w sobotę wicepremier Kowalczyk, cytowany przez PAP.

Podkreślił, że zgodnie z jego szacunkami dopłatami mogłoby zostać objętych około 3 mln osób. Głównym kryterium przyznania rekompensaty będzie to, ile ktoś zarabia. „Jeśli cena prądu spowoduje duży ubytek w jego budżecie, to wtedy otrzyma częściową rekompensatę” – zadeklarował wicepremier.

Przypomnijmy, że polskie samorządy rozpatrują obecnie oferty przetargowe na dostawy energii w przyszłym roku. Okazuje się, że najtańsze propozycje są średnio o połowę wyższe od stawek w mijającym roku. Przykładowo, Warszawa w 2022 roku do rachunków za energię będzie musiała dopłacić niemal 80 mln zł. Obecnie miasto płaci ok. 356 zł za MWh. Najtańsza oferta przetargowa opiewa na kwotę ok. 571 zł za MWh. W sumie umowa ramowa na dostawę prądu w 2021 r. opiewa na 123,4 mln zł rocznie. Według zaproponowanych przez dostawców cen na 2022 r. kwota sięgnie 203,9 mln zł. Oznacza to skok o około 65 proc. Z kolei Wrocław wyda w tym roku na prąd ok. 58,8 mln zł brutto. W przyszłym roku będzie to 76,7 mln zł. Cena jednostkowa za kWh wzrosła w stosunku do obecnej stawki w przypadku oświetlenia zewnętrznego o 66 proc., a dla obiektów o 57 proc.

Najwięcej energii w miastach zużywają budynki edukacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, muzea, stadiony oraz zajezdnie autobusowe i tramwajowe. W takiej sytuacji niektóre samorządy szukają nowych sposobów na obniżenie kosztów energii. Wrocław planuje zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł (OZE), przez sukcesywny montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Ponadto w wielu budynkach prowadzone są działania termomodernizacyjne.

pap / wnp.pl / Kresy.pl