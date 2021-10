Oświetlenie miast podrożeje nawet o 70 proc.

Polskie samorządy rozpatrują obecnie oferty przetargowe na dostawy energii w przyszłym roku. Najtańsze propozycje są średnio o połowę wyższe od stawek w mijającym roku – informuje „Business Insider”.

Najwięcej energii w miastach zużywają budynki edukacyjne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, muzea, stadiony oraz zajezdnie autobusowe i tramwajowe.

Warszawa w przyszłym roku do rachunków za energię będzie musiała dopłacić niemal 80 mln zł. Obecnie miasto płaci ok. 356 zł za MWh. Najtańsza oferta przetargowa opiewa na kwotę ok. 571 zł za MWh. W sumie umowa ramowa na dostawę prądu w 2021 r. opiewa na 123,4 mln zł rocznie. Według zaproponowanych przez dostawców cen na 2022 r. kwota sięgnie 203,9 mln zł. Oznacza to skok o ok. 65 proc.

Sosnowiec w tym roku za energię zapłaci 26 mln zł, a w kolejnych latach rocznie wydawać będzie nawet kwoty rzędu 40-50 mln zł.

Gdańsk szacuje, że zapłaci za prąd w przyszłym roku o 20-30 proc. więcej, czyli ok. 29 mln zł, przy stawce 444 zł netto za 1 MWh.

Wrocław wyda w tym roku na prąd ok. 58,8 mln zł brutto. W przyszłym roku będzie to 76,7 mln zł. Cena jednostkowa za kWh wzrosła w stosunku do obecnej stawki w przypadku oświetlenia zewnętrznego o 66 proc., a dla obiektów o 57 proc.

W Poznaniu ceny energii elektrycznej wzrosną o ok. 70 proc – do 577,5 zł/MWh netto.

Relatywnie niewiele ceny wzrosną w Krakowie. W drugim półroczu 2021 r. koszty prądu za światło na ulicach wzrosły do 369,27 zł, a pozostałe do 384,65 zł. Natomiast w przyszłym roku miasto zapłaci odpowiednio 413,08 zł i 428,33 zł za MWh netto.

„Business Insider” zauważa, że w takiej sytuacji niektóre samorządy szukają nowych sposobów na obniżenie kosztów energii. Wrocław planuje zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł (OZE), przez sukcesywny montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Ponadto w wielu budynkach prowadzone są działania termomodernizacyjne – oświetlenie wymieniane jest na energooszczędne, instalacje wewnętrzne są modernizowane, dociepla się budynki. W Opolu sukcesywnie montuje się układy kompensacji mocy biernej. Kraków systematycznie rozwija w taborach tramwajowych systemy rekuperacji, czyli odzyskiwania ciepła w mechanizmach wentylacji. Toruń od maja 2020 r. podjął decyzję o wyłączeniu 1/3 oświetlenia ulicznego i iluminacji.

Kresy.pl / businessinsider.com.pl