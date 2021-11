Jens Stoltenberg: NATO rozważa przeniesienie broni atomowej do Europy Wschodniej

NATO wezwało potencjalny nowy rząd koalicyjny Niemiec do poparcia strategii odstraszania nuklearnego Sojuszu. Jens Stoltenberg rozważa przeniesienie broni jądrowej z Niemiec do Europy Wschodniej.

Jak poinformowała w piątek agencja prasowa Anadolu, NATO wezwało potencjalny nowy rząd koalicyjny Niemiec do poparcia strategii odstraszania nuklearnego Sojuszu. Jens Stoltenberg rozważa przeniesienie broni jądrowej z Niemiec do Europy Wschodniej.

„Naszym celem jest świat wolny od broni jądrowej. Ale tak długo, jak mają je inni, NATO też musi je mieć” – powiedział w piątek w Berlinie sekretarz generalny Jens Stoltenberg.

Jego uwagi pojawiły się po twierdzeniach, że potencjalni partnerzy koalicji, socjaldemokraci, Zieloni i Wolni Demokraci, mogą wkrótce uzgodnić plan polityki zagranicznej sprzeczny z nuklearnym odstraszaniem NATO.

Zwracając się do grupy ekspertów ds. polityki zagranicznej, polityków i dziennikarzy z Niemieckiego Stowarzyszenia Atlantyckiego, Stoltenberg powiedział, że Niemcy mają szczególną odpowiedzialność za utrzymanie silnego NATO. „I liczę na to, że Niemcy pozostaną zaangażowane we współdzielenie nuklearne NATO. To nasza ostateczna gwarancja bezpieczeństwa” – dodał.

Ostrzegł, że w ostatnich latach Rosja zainwestowała znaczne środki w zdolności wojskowe, w tym w nową, zaawansowaną broń jądrową. Wcześniej doniesienia medialne spekulowały, że nowy rząd Niemiec może podjąć kroki w kierunku wycofania amerykańskich bomb atomowych, które stacjonują w tym kraju w ramach porozumień NATO.

Stoltenberg powiedział, że broń nuklearna stacjonująca w Europie zapewnia sojusznikom skuteczny parasol nuklearny. „I są one ważnym sygnałem jedności sojuszników przeciwko każdemu przeciwnikowi uzbrojonemu w broń nuklearną. Tak więc uzgodnienia NATO dotyczące współdzielenia energii jądrowej mają szczególne znaczenie dla Europy” – powiedział.

Aż 20 amerykańskich bomb atomowych ma być przechowywanych w bazie lotniczej Buechel w południowo-zachodnich Niemczech, w ramach doktryny odstraszania nuklearnego NATO. Stoltenberg powiedział, że jeśli nowy rząd Niemiec wycofa się z porozumienia NATO dotyczącego współdzielenia broni jądrowej, sojusz będzie szukał innych alternatyw i rozmieszcza tę broń w innym kraju w Europie Wschodniej. „Jako Niemcy możecie oczywiście zdecydować, czy w waszym kraju będzie broń jądrowa. Alternatywą jest to, że skończymy z bronią jądrową w innych krajach Europy, także na wschód od Niemiec” – powiedział.

Zieloni od dawna argumentują, że kraj powinien być wolny od broni jądrowej i chcą, aby Niemcy przystąpiły do ​​traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Wyżsi członkowie socjaldemokratów również publicznie sprzeciwiali się rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Niemiec.

