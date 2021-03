Bombowiec B-1B Lancer wylądował w Polsce [+FOTO]

Bombowiec B-1B Lancer lądował w bazie w Powidzu – poinformowały w piątek Siły Powietrzne USA. Samolot wylądował w Polsce w celu uzupełnienia paliwa bez wyłączania silników (hot pit refueling).

Jak poinformowały w piątek Siły Powierzane Stanów Zjednoczonych, B-1B Lancer lądował w bazie w Powidzu w celu uzupełnienia paliwa bez wyłączania silników.

Lot obejmował pierwsze w Europie tankowanie bombowca metodą hot pit refueling, czyli tankowanie samolotu, gdy silniki są włączone, a załoga pozostaje w kokpicie. Metoda drastycznie skraca czas tankowania, dzięki czemu bombowce mogą szybciej powrócić do nieba. Był to pierwszy raz gdy maszyna tego typu wylądowała w Polsce.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Tankowanie hot pit refueling jest filarem metody, która zwiększa zdolność bombowców do szybkiego rozmieszczania i operowania z odległych miejsc.

„Potwierdzenie koncepcji szybkiego tankowania dzisiaj w Polsce wraz z niektórymi z naszych najbliższych sojuszników mówi samo za siebie” – powiedział generał Jeff Harrigian, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i w Afryce. „Nasze bombowce mogą dostać się na misję zawsze i wszędzie”.

„Misje Bomber Task Force pokazują zaangażowanie USA w zbiorową obronę sojuszu NATO i są widoczną demonstracją zdolności USA do rozszerzonego odstraszania” – czytamy w oświadczeniu.

Jak informowaliśmy wcześniej, w środę 3 marca samoloty F-16 w ramach polsko-amerykańskich ćwiczeń eskortowały nad Polską bombowce B-1B należące do Stanów Zjednoczonych.

„Polskie myśliwce F-16 eskortujące amerykańskie bombowce B-1B nad Polską w ramach wspólnych ćwiczeń” – czytamy na Twitterze.

Polish 🇵🇱 F-16 fighters escorting US 🇺🇸 bombers B-1B over Poland, as part of joint 🇵🇱🇺🇸 exercise. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/ab4Pircmoz

— PLinNATO (@PLinNATO) March 3, 2021