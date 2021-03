Polskie F-16 eskortowały amerykańskie bombowce B-1B

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO poinformowało w środę, że samoloty F-16 w ramach polsko-amerykańskich ćwiczeń eskortowały nad Polską bombowce B-1B należące do Stanów Zjednoczonych.

Jak poinformowało w środę Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO, samoloty F-16 w ramach polsko-amerykańskich ćwiczeń eskortowały nad Polską bombowce B-1B należące do Stanów Zjednoczonych.

„Polskie myśliwce F-16 eskortujące amerykańskie bombowce B-1B nad Polską w ramach wspólnych ćwiczeń” – czytamy na Twitterze.

Polish 🇵🇱 F-16 fighters escorting US 🇺🇸 bombers B-1B over Poland, as part of joint 🇵🇱🇺🇸 exercise. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/ab4Pircmoz

— PLinNATO (@PLinNATO) March 3, 2021