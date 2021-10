Rekordowe wzrosty cen gazu – pięć krajów członkowskich UE chce zbadania sytuacji na rynku

Pięć europejskich państw, w tym Francja, Czechy i Hiszpania, chce wszczęcia dochodzenia w sprawie rekordowych wzrostów cen gazu na rynkach w Europie – poinformował dziennikarz Bloomberga. Kraje te postulują też wspólne koordynowanie działań i kupowanie gazu, a także ustalanie cen energii w oparciu o średnie koszty jej produkcji w każdym kraju członkowskim UE.

O sprawie poinformował we wtorek na Twitterze dziennikarz agencji Bloomberg, Javier Glas. Zamieścił kopię wspólnego oświadczenia przedstawicieli rządów pięciu państw: Hiszpanii, Francji, Czech, Grecji i Rumunii. Dotyczy ono gwałtownie rosnących cen energii, w tym gazu. Ich zdaniem, potrzebne jest wszczęcie dochodzenia w sprawie rynku gazu. Ponadto uważają, że ceny energii powinny być ustalane nie w odniesieniu do krańcowych, lecz średnich kosztów produkcji.

Pismo zostało podpisane przez ministrów gospodarki Hiszpanii i Francji oraz przez ministrów finansów Czech, Grecji i Rumunii.

Przeczytaj: Media: Europa reaguje na gigantyczne wzrosty cen energii

Czytaj także: Rz: Państwowe spółki szykują „kampanię edukacyjną”, która ma oswoić Polaków z podwyżkami cen prądu

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W dokumencie zaznaczono, że ceny gazu i ogólne ceny energii elektrycznej „dramatycznie wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy”, co stanowi znaczące obciążenie dla gospodarstw domowych i firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Ministrowie przedstawili w związku z tym pięć propozycji. Po pierwsze, oczekują „wspólnego podejścia na poziomie europejskim” do tej sprawy:

„Potrzebujemy europejskiego narzędzia polityki koordynującego reakcje krajów, żeby natychmiast reagować na dramatyczne wzrosty cen”.

Ponadto, sygnatariusze uważają, że w kwestii wzrostu cen gaz „zbadane powinni zostać funkcjonowanie europejskiego rynku gazu, żeby zrozumieć, dlaczego aktualne kontrakty gazowe okazują się niewystarczające”. Zaproponowano też stworzenie wspólnych wytycznych w kwestii magazynowania gazu, żeby złagodzić podwyżki cen oraz lepsze skoordynowanie zakupów gazu, „żeby zwiększyć naszą moc nabywczą”.

Pięć krajów uważa też, że trzeba całościowo zreformować rynek energii elektrycznej, żeby lepiej ustalić powiązanie rachunków płaconych przez odbiorców ze średnimi kosztami produkcji prądu w ramach krajowych miksów energetycznych. „To tym ważniejsze, że dekarbonizacja zwiększy zużycie prądu w naszej gospodarce” – zaznaczono.

Ponadto, w dokumencie opowiedziano się za dywersyfikacją dostaw energii i niezależnością energetyczną, żeby najszybciej jak to możliwe zredukować zależność Europy od krajów-eksporterów gazu. Napisano też, że unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) „jest konieczny do podania wyraźnej ceny dla [dwutlenku] węgla i uruchomienia transformacji energetycznej”, oczekując przy tym zapewnienie większej przewidywalności cen w tym obszarze, żeby umożliwić prywatnym i państwowym udziałowcom wcześniejsze planowanie i przejście na rozwiązania niskoemisyjne.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d

— Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021