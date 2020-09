Morawiecki o Rosji: czego jeszcze trzeba, by zrozumieć, że mamy do czynienia z wrogim reżimem?

Premier rządu RP Mateusz Morawiecki powiązał doniesienia o otruciu Aleksieja Nawalnego z takimi wydarzeniami jak wojna w Gruzji w 2008 roku czy konflikt na wschodzie Ukrainy.

Jak podaliśmy w środę, przebywający w klinice uniwersyteckiej Charité w Berlinie rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został zbadany przez specjalistów z laboratorium toksykologicznego Bundeswehry. Według rzecznika niemieckiego rządu wyniki ich badań wskazują, że Nawalny został otruty środkiem paraliżująco-drgawkowym działającym jak Nowiczok, który zastosowano w ataku na byłego agenta GRU Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii wiosną 2018 r. w brytyjskim Salisbury. Brytyjskie władze oskarżyły wówczas Rosję o próbę otrucia Skripala.

W czwartek Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze wpis nawiązujący do próby otrucia Skripala, a także do kilku innych wydarzeń, za którymi miała stać Rosja, w tym zestrzelenia malezyjskiego boeinga nad Donbasem w lipcu 2014 roku (lot MH17) oraz do nieokreślonego wydarzenia w 2019 roku w Berlinie – najpewniej do zabójstwa obywatela Gruzji pochodzenia czeczeńskiego Zelimchana Changoszwiliego.

„Gruzja 2008. Krym i Donbas od 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Nawalny 2020. Ile jeszcze sygnałów potrzebujemy, aby w końcu zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z wrogim reżimem? Dialog, partnerstwo, kompromis – to obce im słowa. Czas wyciągnąć wnioski” – napisał Morawiecki po angielsku na Twitterze.

Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise – these are alien words to them. Time to draw conclusions.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 3, 2020