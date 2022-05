Johnson przemówi przed parlamentem Ukrainy. Zapowie kolejną dostawę sprzętu wojskowego

Dania wezwała ambasadora Rosji w Kopenhadze do stawienia się w MSZ kraju. Ma to związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej Danii przez rosyjski samolot wojskowy, do którego doszło w piątek. Samolot naruszył także przestrzeń powietrzną Szwecji. "W obecnej sytuacji jest to całkowicie nie do przyjęcia, to niezwykle niepokojące" - podkreślił szef duńskiego resortu dyplomacji.