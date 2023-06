Ukraińcy opublikowali zdjęcia uszkodzonego PT-91 Twardy [+FOTO]

Nastolatek został zastrzelony we wtorek na paryskim przedmieściu po tym, gdy nie podporządkował sie poleceniu policjanta, by zatrzymał samochód. Zastrzelony już wcześniej miał problemy z prawem.

Nastolatek, zidentyfikowany jako Nael M., miał nie zastosować się do policyjnego nakazu zatrzymania samochodu we wtorek. Prokurator twierdzi, że jechał on samochodem wynajętym z wypożyczalni, kiedy policja zatrzymała go za kilkukrotne złamanie przepisów drogowych w paryskiej dzielnicy Nanterre, podała Al Jazeera. Nagranie krążące w mediach społecznościowych, potwierdzone przez francuską agencję prasową AFP, pokazuje dwóch policjantów próbujących zatrzymać pojazd, z których jeden celuje w kierowcę i strzela z bliskiej odległości, gdy kierowca wyraźniej kontynuuje jazdę mimo policyjnych poleceń. Samochód przejechał kilka metrów, zanim się rozbił.