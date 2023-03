Przywódca Chin w Rosji. Tymczasem Ukrainę odwiedzi premier Japonii

Danuta Krasnowska złożyła w poniedziałek w imieniu partii Polaków wniosek do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie i powtórzenie wyborów mera rejonu wileńskiego, podał portal L24. We wniosku stwierdzono, że w jednym z obowodów wyborczych znaleziono kilkanaście kart do głosowania nieopatrzonych pieczęcią. AWPL-ZChR uznała również, że wynik wyborów mógł zostać wypaczony na skutek zmiejszenia liczby punktów przedterminowego głosowania z czterech do dwóch.

Partia Polaków wskazała, że za likwidacją dwóch punktów do głosowania przedterminowego stała przewodnicząca okręgowej komisji rejonu wileńskiego należącą do Litewskiej Partii Socjeldemokratycznej, a to właśnie jej kandydat Robert Duchniewicz pokonał kandydata AWPL-ZChR.