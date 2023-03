Macedonia zatwierdza przekazanie śmigłowców Mi-24 Ukrainie

Macedonia Północna oficjalnie zgodziła się na przekazanie Ukrainie śmigłowców bojowych Mi-24. Stosowna decyzja została podjęta przez rząd na posiedzeniu 29 marca.

Jak poinformował portal Militarnyj, Macedonia Północna oficjalnie zgodziła się na przekazanie Ukrainie śmigłowców bojowych Mi-24. Stosowna decyzja została podjęta przez rząd na posiedzeniu 29 marca. „Rząd rozważył i przyjął do wiadomości potrzebę zawarcia protokołu o przekazaniu śmigłowców między ministerstwami obrony Macedonii Północnej i Ukrainy i przyjął stosowny protokół” – poinformował rząd.

Decyzja nie określa rodzaju śmigłowców, które mają zostać przekazane, ale wcześniej minister obrony Macedonii Północnej Slavyanka Petrovska mówiła, że chodzi o śmigłowce Mi-24.

Będzie to 12 śmigłowców, które kraj kupił od Ukrainy w 2001 roku. Niektóre z nich od jakiegoś czasu nie są eksploatowane. Jak donoszą media specjalistyczne, zmodernizowano sześć śmigłowców Mi-24, co zostało zrealizowane we współpracy z firmą Elbit Systems. Ukraina wysłała wcześniej do władz Macedonii Północnej prośbę o przekazanie śmigłowców szturmowych Mi-24.

Macedonia Północna przekazała już Ukrainie cztery samoloty szturmowe Su-25, które otrzymała od Kijowa podczas konfliktu w 2001 roku.

Ministerstwo obrony Macedonii Północnej, odpowiadając na zapytanie MKD, nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło informacji o przekazaniu samolotów, zauważając jednak, że „wszystkie trzy decyzje” mające dotyczyć przekazania broni Ukrainie, zostaną „odtajnione i przejrzyście przedstawione”. Zapytanie macedońskiego serwisu dotyczyło również decyzji o wysłaniu Ukrainie czołgów T-72.

„Dotychczasowe decyzje nie wpływają na gotowość bojową naszej armii” – zaznaczono w macedońskim ministerstwie obrony.

Jak przypomina MKD, w czasie konfliktu w Macedonii w 2001 roku kraj ten zakupił od Ukrainy cztery samoloty szturmowe Su-25 – trzy jednomiejscowe i jeden dwumiejscowy. Wiosną 2003 roku zostały one wycofane ze służby, a w 2004 roku były przygotowane do sprzedaży.

W 2011 roku ministerstwo obrony Macedonii rozważało możliwość modernizacji Su-25 do standardów NATO, ale nigdy nie zrealizowało tych planów.

