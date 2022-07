Macedonia Północna przekazuje Ukrainie czołgi T-72 [+VIDEO]

Macedonia Północna posiada około 30 czołgów T-72. Nie jest jasne, ile z nich trafi na Ukrainę.

Jak podaje portal serbskiego radia i telewizji RTS, ministerstwo obrony Macedonii Północnej potwierdziło w piątek przekazanie czołgów T-72 Ukrainie po tym, jak w sieci pojawiły się nagrania transportu tych maszyn.

Ministerstwo obrony Macedonii Północnej wytłumaczyło decyzję o przekazaniu czołgów Ukrainie tym, że za kilka lat będą one „niekonkurencyjne”, a także tym, że zostaną zastąpione nowoczesną bronią przeciwpancerną. Batalion, który ich używał, zostanie wkrótce rozformowany.

Przekazane Ukrainie maszyny macedońskie władze nazwały czołgami „trzeciej generacji”.

Nie jest jasne, ile czołgów T-72 Macedonia Północna przekaże Ukrainie. Wiadomo, że macedońska armia posiada ich 31. Na jednym z nagrań, które pojawiły się w sieci, widać 8 transportowanych czołgów.

#Ukraine: North Macedonia 🇲🇰 decided to donate its tanks to Ukraine – this was confirmed by the country's Ministry of Defense.

Macedonia possesses ~30 T-72A tanks, with at least 8 of them known to be currently being transported to Ukraine. pic.twitter.com/VhEHoff6gw

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 29, 2022