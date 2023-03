Słowacja przekaże Ukrainie systemy 2k12 Kub

Straż Graniczna poinformowała w środę o zatrzymaniach organizatorów nielegalnej imigracji, którzy zostali zatrzymani w ciągu ostatnich dwóch tygodni. SG podaje, że 6 osób to obywatele Ukrainy (w wieku od 20 do 45 lat), a pozostałe 4 to obywatele Polski (w wieku od 22 do 32 lat). Postawiono im zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymania przeprowadzono na terenie województw łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Jedna osoba została zatrzymana na terenie Niemiec, a następnie przekazana polskim służbom.

"Osoby te zajmowały się między innymi wyszukiwaniem kurierów, którzy mieli odbierać cudzoziemców spod granicy polsko-białoruskiej i przewozić dalej w głąb Europy Zachodniej. Organizatorzy uzyskiwali w ten sposób znaczne zyski z procederu ponieważ (wg. ustaleń funkcjonariuszy) stawki za przewóz migrantów wahają się od 200 do 1000 euro za osobę" - informuje Straż Graniczna.