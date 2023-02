Wiceszef MSZ o „wyjątkowości stosunków polsko-amerykańskich”

Zapowiedziana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w naszym kraju potwierdza wyjątkowość stosunków polsko-amerykańskich – oświadczył wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w poniedziałek, że wybiera się z wizytą do Polski. Jak wskazał, nie został jeszcze ustalony termin. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk uważa, że już sam fakt złożenia wizyty w Polsce przez Joe Bidena to „ogromna nobilitacja i docenienie naszego wsparcia dla Ukrainy”. „To pokazanie, że jesteśmy w tych sprawach najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, ale również to pokazuje wszystkim, że Stany Zjednoczone tak właśnie nas traktują” – oświadczył w środowej rozmowie z PAP.

Jego zdaniem to pokazanie, że w relacjach bilateralnych nie ma w tej chwili bliższej współpracy, niż Polska-Stany Zjednoczone.

„Jeżeli do nas przyjeżdża amerykański prezydent, to znaczy, że naprawdę jest to wyjątkowe wydarzenie, które potwierdza wyjątkowość tych stosunków” – uważa wiceminister.

Wyraził opinię, że wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce ma kluczowe znaczenie dla pozycji Polski na świecie, zwłaszcza, „w kontekście tego, co mówi się u nas, ale także, co mówią niektóre kraje na temat roli Polski w tym konflikcie”.

„Trudno o lepsze potwierdzenie tej wiodącej roli, niż wizyta amerykańskiego prezydenta w kraju, który obok USA jest największym wspierającym Ukrainę” – dodał.

„Czy to się komuś podoba, czy nie, niezależnie od poglądów politycznych, to świadczy o wizerunku naszego kraju” – powiedział wiceszef MSZ. „Może się komuś nie podobać rząd w Polsce, ale to jednak potwierdza bardzo dobrą opinię na nasz temat” – wskazał.

Jak podkreślił, głównym tematem rozmów amerykańskiego prezydenta w Polsce będą kwestie związane ze wsparciem dla Ukrainy i relacje bilateralne w tym kontekście.

Będzie to druga wizyta Joe Bidena w Polsce. Poprzednia miała miejsce w marcu ubiegłego roku.

Stacja CNN poinformowała kilka dni temu o możliwej wizycie prezydenta USA w Polsce. Podróż miałaby się odbyć w pierwszą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Polska byłaby jednym z przystanków w podróży prezydenta USA do Europy.

wnp.pl / Kresy.pl