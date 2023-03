Minsiter obrony Słowacji chce wspólnie z Polską przekazać myśliwce MiG-29 na Ukrainę

Słowacki minister obrony Jaroslav Nad powiedział, że Polska zgodziła się na wspólny transfer MiG-29 na Ukrainę, a także, że nadszedł czas, aby słowacki rząd podjął decyzję w tej sprawie.



Słowacki minister obrony Jaroslav Nad napisał w czwartek na swoim profilu Facebooku, że Polska zgodziła się na wspólny transfer MiG-29 na Ukrainę i nadszedł czas, aby słowacki rząd podjął decyzję w tej sprawie.

„Potwierdzam, że Polska oficjalnie zgodziła się na wspólne wysłanie MiG-29.

„Na spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich UE w środę w Szwecji polski odpowiednik potwierdził, że jego kraj zgodzi się na wspólne postępy Słowacji i Polski w przekazywaniu Ukrainie niepotrzebnych MiG-29 obu krajów” – napisał Nagy.

Zaznaczył też, że polski prezydent w rozmowie z CNN potwierdził gotowość swojego kraju do działania.

„Myślę, że czas podjąć decyzję. Na Ukrainie umierają ludzie, naprawdę możemy im pomóc, nie ma miejsca na słowackie upolitycznienie. To jest nieludzkie i nieodpowiedzialne” – powiedział minister obrony.

Jak pisaliśmy, w środowej rozmowie z CNN prezydent Andrzej Duda przekonywał, że szkolenie ukraińskich pilotów do obsługi myśliwców F-16 jest „konieczne”. Prezydent uważa, że siły zbrojne Ukrainy będą chciały „dorównać standardowi NATO” i dlatego będą chciały używać tych samolotów.

Rozmowa dotyczyła również kwestii potencjalnego przekazania Ukrainie polskich, poradzieckich myśliwców MiG-29. Prezydent powiedział, że strona polska jest do tego gotowa. Uważa, że powinno się to odbyć w ramach międzynarodowej koalicji.

„Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych – jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć” – powiedział Duda. Nie sprecyzował, co miał na myśli, mówiąc o „pozostałej części MiG-ów 29”. Dodajmy, że w mediach pojawiały się wcześniej doniesienia, według których Polska rzekomo wysłała Ukrainie nie tylko części zamienne, ale również częściowo zdemontowane maszyny jako „części zapasowe”.

Przeczytaj: Media: Polska przekazała Ukrainie prawie cały zapas części zamiennych i uzbrojenia do MiG-29

Przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu podobną deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę swoimi myśliwcami MiG, ale tylko wtedy, gdy powstanie szersza koalicja ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

Jak informowała wcześniej agencja Associated Press, w odpowiedzi na apele strony ukraińskiej, rząd Słowacji rozważa przekazania Ukrainie swoich poradzieckich myśliwców MiG-29. Według słowackiego ministra obrony, Jaroslava Nada, miałoby to być 10 samolotów. Ostatni, jedenasty, jest zarezerwowany – ma trafić do muzeum.

Kresy.pl