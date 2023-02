Polska gotowa wesprzeć Ukrainę odrzutowcami MiG, jeśli powstanie szersza koalicja, mówi premier

Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę swoimi myśliwcami MiG, ale tylko wtedy, gdy powstanie szersza koalicja ze Stanami Zjednoczonymi na czele – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, premier Mateusz Morawiecki powiedział w sobotę, że Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę swoimi myśliwcami MiG, ale tylko wtedy, gdy powstanie szersza koalicja ze Stanami Zjednoczonymi na czele.

„Dzisiaj możemy mówić o przekazaniu naszych MiG-ów w ramach szerszej koalicji i jesteśmy na to gotowi… Polska może być tu tylko częścią znacznie większej koalicji, koalicji ze Stanami Zjednoczonymi na czele” – powiedział.

O „koalicję lotniczą” został zapytany przez reportera portalu Ukrinform prezydenta Andrzej Duda: Jeżeli Polska dołączy do tak zwanej koalicji lotniczej, to w jakim kształcie: czy to będą samoloty F-16, MiGi-29, które Polska ma na uzbrojeniu, czy to może będzie także remont samolotów w Polsce?

„Jeżeli popatrzymy na to bardzo chłodno bez emocji, to przygotowanie pilota, który może obsługiwać samolot F-16, jest długotrwałym procesem. Przygotowanie ukraińskich pilotów wymaga długich miesięcy szkolenia, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli zostaną dostarczone samoloty MiG-29, czy na przykład samoloty Su, to ukraińscy piloci są przygotowani do tego, by je obsługiwać praktycznie natychmiast. Właściwie mogliby nimi po prostu odlecieć do siebie. Więc z całą pewnością, jeżeli zostaną przekazane MiGi, to one będą mogły wesprzeć obronę Ukrainy zaraz i ma to bardzo istotne znaczenie. Oczywiście bardzo niewiele krajów NATO-wskich dysponuje nadal samolotami MiG. My tych samolotów jeszcze kilka mamy i będziemy tę kwestię rozważali. Generalnie z samolotami myśliwskimi F-16 z polskiego punktu widzenia jest problem. Jak na wielkość i potencjał ogólny naszego kraju, tych samolotów mamy po prostu mało. W tej chwili czekamy na samoloty F-35 ze Stanów Zjednoczonych. Czekamy także na zakupione ostatnio w Korei Południowej samoloty FA-50. To jest trudny dla nas moment, ponieważ my sami oczekujemy na dostawy samolotów. Oczywiście jeżeli wśród państw NATO-wskich powstanie szersza koalicja lotnicza, to my także z całą pewnością do niej dołączymy. Ale w jakiej formule, to jest decyzja, którą musimy przedyskutować z naszymi sojusznikami” – odpowiedział Duda.

