Słowacja jest gotowa przekazać Ukrainie niemal wszystkie swoje myśliwce MiG-29

Słowacja rozważa przekazanie Ukrainie 10 myśliwców MiG-29, czyli prawie wszystkich, jakie posiada. Sprawę komplikuje jednak sytuacja wewnętrzna w tym kraju.

Jak informuje agencja Associated Press, w odpowiedzi na apele strony ukraińskiej, rząd Słowacji rozważa przekazania Ukrainie swoich poradzieckich myśliwców MiG-29. Według słowackiego ministra obrony, Jaroslava Nada, miałoby to być 10 samolotów. Ostatni, jedenasty, jest zarezerwowany – ma trafić do muzeum.

Według AP, ostateczna decyzja słowackiego rządu ws. wysłania MiG-ów na Ukrainę ma zapaść w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Przypomnijmy, że miesiąc temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski osobiście poprosił premiera Słowacji, Eduarda Hegera o dostarczenie samolotów bojowych. Według mediów, miało chodzić o około 11 myśliwców MiG-29. Według relacji, Heger powiedział mu, że „Słowacja zrobi wszystko, co może, żeby spełnić tę prośbę”. Niedługo po tym, premier Słowacji oświadczył, że jego rząd rozpoczyna negocjacje na ten temat z Ukrainą i Komisją Europejską.

Słowacja latem ostatecznie zaprzestała użytkowania swoich MiG-29, z uwagi na brak części zapasowych i możliwości ich serwisowania na miejscu. Minister Nad’ uważa, że dla Słowaków maszyny te nie przedstawiają już żadnej realnej wartości, ale mogą przydać się Ukraińcom.

Dodajmy, że Słowacja podpisała umowę na zakup 14 myśliwców F-16 Block 70/72, jednak początek dostaw został odłożony w czasie. Rozpocznie się dwa lata później, niż zakładano, czy na początku 2024 roku.

AP zwraca uwagę, że Słowacja ulepsza swoje siły zbrojne, by jeszcze bardziej zbliżyć je do standardów natowskich. Z tego względu, wysyła na Ukrainę swoje uzbrojenie i sprzęt starego, poradzieckiego typu. Dotyczy to m.in. systemów obrony powietrznej S-300, śmigłowców, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad czy wozów opancerzonych. W zamian, na Słowacji rozmieszczono tymczasowo amerykańską baterię systemu Patriot oraz oddziały niemieckie i holenderskie. Słowacy otrzymali też niemieckie czołgi Leopard oraz systemy przeciwlotnicze Mantis.

Jak podano, Słowacja ogółem przekazała Ukrainie broń o wartości prawie 168 mln euro. Uzyskała zarazem zwrot ponad 82 mln euro ze specjalnego funduszu unijnego.

Obecny rząd w Bratysławie zdecydowanie wspiera Ukrainę, uznając to za kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Jednak z powodu kryzysu politycznego parlament zagłosował za skróceniem kadencji i kraj czekają we wrześniu przedterminowe wybory. Prezydent Zuzana Caputova zaapelowała do gabinetu Hegera, by do tego czasu działał w ramach ograniczonych prerogatyw. Tym bardziej, że aktualne sondaże sugerują, że wybory może wygrać opozycja, w tym socjaldemokratyczna partia SMER byłego premiera Roberta Fico, który w kwestii wojny na Ukrainie ma diametralnie inne stanowisko, niż rząd Hegera. Fico nie popiera nakładania na Rosję kolejnych sankcji i sprzeciwia się udzielaniu Ukrainie wsparcia militarnego – w tym wysyłaniu Ukraińcom myśliwców MiG-29.

Słowacki rząd czeka na opinię prawną w tej kwestii. W rozmowie z AP minister Nad’ przekonuje jednak, że przekazanie myśliwców na Ukrainę będzie faktycznie korzystne dla wszystkich.

Jak pisaliśmy, w grudniu minister spraw zagranicznych Słowacji Rastislav Kačer poinformował, że Słowacja rozważa możliwość przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. „Rozmawiamy z naszymi partnerami w NATO o tym, jak to zrobić” – dodał.

Zobacz też: The Spectator: Chiny wpłynęły na USA, blokując wysłanie polskich MiG-29 na Ukrainę.

Przypomnijmy, że Słowacja planuje uruchomienie u siebie produkcji amunicji artyleryjskiej, która trafiałaby na Ukrainę. Ponadto, jednym z priorytetów rządu w Bratysławie jest jak najszybsze uruchomienie centrum obsługi technicznej pojazdów z Ukrainy.

Ukraińskie media podkreślają, że Słowacja należy do krajów, które bardzo aktywnie wspierają Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Przekazała Ukraińcom 30 bojowych wozów piechoty BMP-1, a także kołowe, samobieżne armatohaubice Zuzana 2. Ukraińscy zamówili u Słowaków łącznie 8 systemów tego typu.

AP / Kresy.pl