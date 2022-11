Słowacja przekazała Ukraińcom kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty

Minister obrony Słowacji Jaroslav Nad ujawnił, że jego państwo przekazało Ukrainie 30 bojowych wozów piechoty.

Informację Nada przytoczyła we wtorek agencja informacyjna Interfax. „Z radością potwierdzam, że 30 słowackich bojowych wozów piechoty BMP-1 zostało przekazanych na Ukrainę w ramach umowy z Niemcami. Dziękuję Christinie Lambrecht za wspaniałą współpracę” – napisał na Twitterze słowacki minister.

Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop.🇸🇰🤝🇩🇪 #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO 💛💙🇺🇦 pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ

— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022