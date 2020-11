Słowacka zbrojeniówka chce pomóc Ukraińcom w modernizacji artylerii, w tym systemu Bohdana

Słowacka spółka ZVS Holding oraz firmy wchodzące w jej skład wyrażają gotowość do pomocy Ukrainie w stworzeniu nowoczesnych systemów artyleryjskich. Chodzi m.in. o przyspieszenie prac nad ukraińskim systemem artyleryjskim kal. 155 mm Bohdana.

Ukraiński portal „Defense Express” powołuje się na przedstawiciela ZVS Holding, według którego chodzi o szeroki zakres współpracy – od wykorzystania rozwiązań i projektów już realizowanych na Słowacji, do nowych, wspólnych projektów. Dotyczy to również pomocy w przyspieszeniu prac nad nowym ukraińskim samobieżnym systemem artyleryjskim kal. 155 mm Bohdana (Bogdana).

Według strony słowackiej, propozycje ws. prac przy systemie Bohdana przedstawiono już w 2019 roku szefostwu zakładów produkcyjnych w Kramatorsku, które odpowiadają za prace. Ukraińcom zaproponowano m.in. odwiedzenie zakładów na Słowacji, żeby pokazać im różne skomplikowane rozwiązania, jak np. systemy automatycznego ładowania dział samobieżnych. Do wizyty jednak nie doszło. Słowacy podtrzymują jednak swoją ofertę i uważają, że współpraca przyniesie obu stronom wzajemne korzyści, w tym przyspieszenie prac nad Bohdaną.

Zaznaczono też, że część słowackich firm, jak np. ZTS-ŠPECIÁL czy Konstrukta-Defence, mają duże doświadczenie przy modernizowaniu uzbrojenia oraz przy tworzeniu nowych modeli. Żeby przyspieszyć prace nad nowym ukraińskim działem samobieżnym, Słowacy proponują wykorzystanie ich rozwiązań stosowanych we ich własnym systemie artyleryjskim Eva, czyli samobieżnej haubicy kal. 155 mm/52 na podwoziu kołowym, zaprezentowanej w 2016 roku. Jest to zasadniczo modyfikacja haubicy Zuzana 2 na podwoziu Tatry. Ich szybkostrzelność wynosi do 3 strzałów na minutę, a zasięg do 41 km, przy wykorzystaniu pocisków typu ERFB-BB, o polepszonych właściwościach aerodynamicznych z gazogeneratorem.

Ponadto, przedstawiciel ZVS Holding w rozmowie z ukraińskim portalem powiedział, że już w 2016 roku słowackie przedsiębiorstwa i biura konstruktorskie deklarowało chęć pomocy Ukrainie. Ukraińcom złożono konkretne propozycje techniczne i finansowe, dotyczące stworzenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy samobieżnego, samoładującego się moździerza, z możliwością umieszczenia go np. na podwoziu armatohaubicy 2S1. Początkowo strona ukraińska była wyraźnie zainteresowana, ale nie przełożyło się to na konkretne działania.

Ukraina co najmniej od 2018 roku prowadzi prace nad własnym systemem artyleryjskim „Bohdana”, czyli samobieżną haubicą kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Wciąż jest jednak daleko do uruchomienia produkcji seryjnej.

Od końca 2019 roku Bohdana przechodzi testy, na podstawie których system jest modyfikowany. Część źródeł ukraińskich uważa, że Ukraińcy mają problemy z dopracowaniem działa i w tym kontekście zwracają uwagę na słowacką propozycję.

Jak informowaliśmy, w Czechach ruszyły już prace przy montażu zamówionych przez Ukrainę samobieżnych haubic Dana-M2. Mają one zastąpić przestarzałe armaty holowane z czasów sowieckich.

defence-ua.com / Kresy.pl