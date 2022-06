Włochy mogą wysłać ciężką artylerię na Ukrainę – twierdzi premier Holandii

Włochy deklarują, że wyślą na Ukrainę ciężką broń, „podobną” do haubic, które wysyłają Niemcy i Holandia – powiedział holenderski premier, Mark Rutte. W grę wchodzą haubice PzH 2000. Władze Włoch odmówiły komentarza.

Przy okazji szczytu NATO w Madrycie, w rozmowie z serwisem POLITICO premier Holandii, Mark Rutte zaznaczył, że niezwykle ważne jest to, by Ukrainie była dostarczana odpowiednia ilość ciężkiej broni. Powiedział, że Niemcy i Holandia już wcześniej zwiększyły swoje zaangażowanie w tym względzie, ogłaszając, że wyślą na Ukrainę dodatkowe 6 nowoczesnych haubic Panzerhaubitze 2000, kal. 155 mm.

Rutte przyznał, że jego kraj nie ma już więcej tego rodzaju broni do przekazania Ukraińcom, ale podkreślił, że „Włochy też zdecydowały się dać swój wkład”. Dopytywany, czy oznacza to, iż Włochy również wyślą na Ukrainę Panzerhaubitze 2000, które mają na stanie, holenderski premier odpowiedział, że „jeszcze trzeba będzie zobaczyć”, czy będą to systemy artyleryjskie tego typu. Dodał zarazem, że „oni [Włosi – red.] powiedzieli, że oprócz tego, co robią Holandia i Niemcy, będą wysyłać podobny sprzęt”.

Rutte skrytykował też te kraje członkowskie NATO, które nie wysyłają Ukraińcom ciężkiego sprzętu w odpowiedniej ilości. Nie wymienił ich z nazwy, ale dodał, że „wszyscy doskonale wiedzą, o kogo chodzi”.

– To niezwykle ważne, by wszystkie kraje, które wciąż mają sprzęt na półce, dostarczyły go [Ukraińcom- red.]. To może oznaczać, że w najbliższych miesiącach nie będziemy w stanie w pełni chronić naszego terytorium, ale w tym momencie ważne jest, by to Ukraina miała priorytet – powiedział premier Holandii.

POLITICO zwraca uwagę na kontekst wypowiedzi szefa holenderskiego rządu. Władze Włoch są pod coraz silniejszą presją, by zwiększyć dostawy broni dla Ukrainy. Portal przypomina, że jeszcze w kwietniu niemiecka minister obrony, Christine Lambrecht, zapytała swojego włoskiego odpowiednika, Lorenzo Gueriniego, czy Włochy mogą wziąć udział we wspólnych dostawach artylerii dla strony ukraińskiej. Spotkała się jednak z odmową.

Jak podano, rzecznik włoskiego ministerstwa obrony odmówił komentarza w sprawie potencjalnych dostaw systemów artyleryjskich na Ukrainę. Zaznaczył, że we Włoszech, lista wysyłanego sprzętu jest tajna.

W środę szefowa niemieckiej dyplomacji, Annalena Baerboc oświadczyła, że „niezwłocznie” na Ukrainę zostanie dostarczonych dodatkowych 6 niemieckich i holenderskich haubic.

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) to niemiecka samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm, wyprodukowana przez Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall. Jej konstrukcja została opracowana z myślą o zastąpieniu pojazdów M109A3G. Produkcja PzH 200 ruszyła w 1996 roku na potrzeby Bundeswehry.

Pojazd posiada masę 57 ton. Prędkość armatohaubicy sięga nawet 60 km/godz. na drodze. Do jej obsługi potrzeba trzech żołnierzy, lecz standardowa załoga liczy pięć osób. Jej szybkostrzelność wynosi 10 strz./min. Zasięg ognia PzH 2000 to 40 km lub ponad 50 km w przypadku amunicji z rakietowym dopalaczem. Rheinmetall podaje, że zasięg ognia może wynosić aż 76 km, jeśli użyte zostaną najnowsze pociski i działo o długości 52 kalibrów.

politico.eu / Kresy.pl