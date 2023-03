Media: Ukraina prosi Macedonię Północną o śmigłowce Mi-24

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jingping zadeklarował w czasie spotkania z Władimirem Putinem, że przykłada dużą wagę do relacji z jego państwem.

Przywódcy Rosji i Chin spotkali się w poniedziałek w Moskwie na spotkaniu "w cztery oczy", rozpoczynając w ten sposób wizytę Xi Jingpinga w kraju sąsiada, która ma powstać trzy dni. Spotkanie Xi i Putina trwało 4,5 godziny. "Wzmocnienie i rozwój stosunków chińsko-rosyjskich jest strategicznym wyborem Chin, opartym na ich własnych fundamentalnych interesach i ogólnym trendzie rozwojowym świata” – słowa przewodniczącego ChRL za Ministerstwem Spraw Zagranicznych tego państwa zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Jak przekazało w oświadczeniu chińskie MSZ , obaj przywódcy odbyli dogłębną i szczerą wymianę poglądów na temat stosunków chińsko-rosyjskich i "kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

Xi Jinping powiedział, że zarówno Chiny, jak i Rosja są zaangażowane w osiągnięcie rozwoju narodowego i rewitalizacji, wspierają światową wielobiegunowość i promują demokratyzację stosunków międzynarodowych. Powinny pogłębiać praktyczną współpracę w różnych dziedzinach, wzmacniać koordynację i współpracę na platformach wielostronnych, takich jak ONZ, „i być podstawą pokoju i stabilności na całym świecie”.

Według chińskiego MSZ „strony przeprowadziły dogłębną wymianę poglądów w kwestii ukraińskiej”. Jednocześnie Xi Jinping podkreślił, że „Chiny są gotowe do dalszego odgrywania konstruktywnej roli w promowaniu politycznego uregulowania ukraińskiego kryzysu”. W stanowisku przewodniczącego ChRL można dostrzec krytykę polityki kolektywnego Zachodu wspierającego materiałowo Ukrainę oraz odwołanie do państw globalnego Południa - „Większość krajów popiera łagodzenie napięć, opowiada się za ustanowieniem pokoju i postępami w negocjacjach oraz jest przeciwna dolaniu oliwy do ognia”.

Xi przywołał dokument, nazywany przez media planem pokojowym Chin, „wzywający do politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, przeciwko zimnowojennemu myśleniu i jednostronnym sankcjom”. Według Xi Jinpinga „im ostrzejsze sprzeczności, tym pilniejsza potrzeba, by nie rezygnować z wysiłków negocjacyjnych”.

„Putin powiedział, że Rosja docenia to, że Chiny zawsze zajmowały sprawiedliwe, obiektywne i wyważone stanowisko w najważniejszych kwestiach międzynarodowych i opowiadały się za sprawiedliwością. Strona rosyjska dokładnie przestudiowała dokument przedstawiający stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kwestii ukraińskiej, jest otwarta na pokojowe negocjacje i z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną rolę Chin w tym zakresie” – tak chińska dyplomacja przedstawiło odpowiedź przywódcy Rosji.