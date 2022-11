Pod rządami republikanów Ukraina nie dostanie już ani centa – twierdzi republikańska kongresmenka

Marjorie Taylor Greene, członek Izby Reprezentantów Kongresu USA z Partii Republikańskiej zapowiedziała na wiecu, że gdy jej partia dojdzie do władzy, to „Ukraina nie dostanie już ani centa”.

W czwartek podczas wiecu zwolenników i sympatyków byłego prezydenta Donalda Trumpa w Sioux City w stanie Iowa wystąpiła m.in. Marjorie Taylor Greene, członek Izby Reprezentantów Kongresu USA z ramienia Partii Republikańskiej. Zapowiedziała, że jeśli republikanie wygrają nadchodzące wybory parlamentarne, to skończy się wydawanie wielkich pieniędzy na wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy.

– Demokraci rozpruli naszą granicę szeroko na oścież, ale jedyną granicą, którą się przejmują, jest Ukraina, nie amerykańska południowa granica. Pod rządami republikanów, Ukraina nie dostanie już ani centa – powiedziała na wiecu Marjorie Taylor Greene. Jej słowa wywołała duży aplauz ze strony uczestników spotkania.

– Nasz kraj jest na pierwszym miejscu. Oni [Partia demokratyczna – red.] nie interesują się naszą granicą czy naszym narodem – dodała.

„Pod rządami republikanów Ukraina nie dostanie już ani centa”- mówi reprezentująca #MAGA Marjorie Taylor Greene podczas wiecu Donalda Trumpa w stanie Iowa. pic.twitter.com/SvsKW2WAWn — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) November 4, 2022

Opisywana wypowiedź padła w kontekście zbliżających się w USA tzw. midterm elections, czyli wyborów śródokresowch. Już za kilka dni, 8 listopada, Amerykanie wybiorą całkowicie nowy skład Izby Reprezentantów, gdzie obecnie większość mają Demokraci oraz wymienią 1/3 składu Senatu, w którym przewagę mają Republikanie. Zwracaliśmy uwagę, że od tygodni w Partii Republikańskiej coraz częściej słychać głosy, by przyhamować wydawanie potężnych kwot na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Należy zaznaczyć, że wypowiedź Marjorie Taylor Greene jest zbieżna z retoryką i poglądami, które w ostatnim czasie są coraz bardziej widoczne w obrębie Partii Republikańskiej. Już we wrześniu br. „Wall Street Journal” pisał, iż w Kongresie USA słabnie silne dotąd poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy, w tym wojskowej, kosztującej miliardy dolarów. Część Republikanów uważa, że pieniądze potrzebne są gdzie indziej. Sprawa nabierała dużego znaczenia w związku z nadchodzącymi wyborami.

„Powszechne poparcie w Kongresie dla „pompowania” pomocy na Ukrainę zaczyna się kruszyć, ponieważ wielu Republikanów w Izbie Republikanów kwestionuje, czy nie byłoby lepiej wydać te pieniądze na zwalczanie Chin i rozwiązywanie problemów gospodarczych stojących przed USA” – pisał „WSJ”.

W październiku na tę kwestię zwraca uwagę „The Hill”. Jak pisano na łamach tego serwisu, poparcie dla wojny na Ukrainie wśród republikańskich kongresmenów w Izbie „eroduje, w miarę jak konflikt się przedłuża, a eksperci przewidują, że Stany Zjednoczone zmierzają do recesji w przyszłym roku, co może zmniejszyć poparcie dla wysyłania dziesiątek miliardów dolarów na dodatkową pomoc dla Ukrainy”.

Ponadto, lider republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów, a potencjalnie jej przyszły spiker, Kevin McCarthy, nie zamierza „wypisywać czeków in blanco” dla Ukrainy. „The Hill” przewiduje nadchodzące starcie McCarthy’ego z liderem republikanów w Senacie i wielkim zwolennikiem wspierania Ukrainy, Mitchem McConnellem.

Dodajmy, że w ten spór wpisała się również Greene, znana z głośnych, wzbudzających kontrowersje wypowiedzi (wypomina się jej propagowanie teorii spiskowych). W październikowym wywiadzie dla magazynu „The New York Times” wyraźnie ostrzegła, że baza wyborcza Partii Republikańskiej, za której głos się uważa, oczekuje, że jeśli McCarthy zostanie nowym przewodniczącym izby niższej Kongresu, to powinien dać kongresmence „dużo władzy” i swobody działania.

Co więcej, według opublikowanego w czwartek badania The Wall Street Journal, wśród amerykańskiego społeczeństwa zmienia się nastawienie wobec pomocy dla Ukrainy. Około 30 proc. respondentów uważa, że administracja prezydenta Joe Bidena robi zbyt wiele, aby pomóc Ukrainie. W marcu taki pogląd podzielało tylko 6 proc. Amerykanów. W przypadku zwolenników Partii Republikańskiej, twierdzi tak 48 proc. (w poprzednim badaniu tylko 6 proc.). Jednocześnie, odsetek wyborców republikanów, których zdaniem Stany Zjednoczone nie robią wystarczająco dużo, by pomóc Ukrainie, spadł z 61 proc. w marcu do 17 proc. obecnie. 37 proc. Amerykanów jest przeciw dalszemu wysyłaniu Ukrainie pomocy finansowej (57 proc. jest za).

Twitter / thehill.com / Kresy.pl