Pierwszy Challenger 2 zniszczony na Ukrainie. Wielka Brytania potwierdza

W rozmowie ze Sky News nowy szef brytyjskiego resortu obrony, Grant Shapps potwierdził, że na Ukrainie został zniszczony pierwszy, dostarczony przez Wielką Brytanię czołg Challenger 2. Brytyjczycy nie wyślą jednak nowego wozu jako “zastępstwo”.

Brytyjski sekretarz obrony powiedział, że czołg został „trafiony przez rosyjską artylerię”. Poinformował też, że Wielka Brytania nie wyśle Ukraińcom kolejnego czołgu, jako uzupełnienie za zniszczony na froncie sprzęt.

– Potwierdzam, to prawda. Z tego co wiemy, to może być pierwsza taka strata – powiedział Shapps. – Podarowaliśmy Ukrainie 14 czołgów Challenger 2. Rozumiemy, że mogą zostać utracone na froncie. (…) Został trafiony przez rosyjską artylerię. Próbowano ugasić pożar, gdy został trafiony ponownie.

Jednocześnie, minister potwierdził, że ukraińska załoga czołgu zdołała się uratować. Dodał, że wystawia to dobre świadectwo brytyjskiemu wozowi. Na pytanie, czy Wielka Brytania wyśle Ukraińcom pojazd „zastępczy”, Shapps oświadczył, że nie.

– Otrzymali 14 czołgów, teraz mają o jeden mniej. To się zdarza. Ściśle monitorujemy też to, co przekazujemy Ukraińcom. (…) Chcę tym bardziej podkreślić, że brytyjskie bezpieczeństwo jest związane z tym, co dzieje się tam, w Europie. I fakt, że mamy kolejną wojnę w Europie, z agresorem najeżdżającym demokratyczny kraj, powinien być wielkim zmartwieniem dla każdego w Wielkiej Brytanii – powiedział szef brytyjskiego resortu obrony.

We wtorek w serwisach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo, na którym widać m.in. zniszczony, płonący czołg Challenger 2. Nagranie miało zostać wykonane w obwodzie zaporoskim. Wówczas podawano, że wóz najechał na minę.

Media podkreślają, że to pierwszy przypadek, gdy czołg Challenger 2 został zniszczony na polu walki przez przeciwnika.

A British Challenger 2 tank was destroyed in a battle in the south of the #Zaporizhzhia region, reports The Guardian. According to the publication, the crew of the tank survived. pic.twitter.com/JEOS772G8Z — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

Uwaga, poniższe nagranie zawiera wulgaryzmy.

‼️First visual confirmation of a destroyed British manufactured “Challenger 2” tank. It burns just like the Leopards…the Abrams is next. pic.twitter.com/NUskhcruLp — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) September 5, 2023

Przypomnijmy, że w maju br. brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło przekazanie Ukrainie wszystkich zapowiedzianych wcześniej czołgów Challenger 2.

W styczniu br. rząd brytyjski podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów podstawowych Challenger 2. Pod koniec stycznia ukraińskie załogi czołgów przybyły do ​​Wielkiej Brytanii na szkolenie.

Jak informowaliśmy, na marcowym posiedzeniu brytyjskiej komisji obrony ujawniono, że jedynie 157 spośród 227 czołgów Challenger 2 znajdujących się na wyposażeniu wojsk lądowych Wielkiej Brytanii jest gotowych do podjęcia jakichkolwiek działań w ciągu 30 dni.

Według Wadyma Prystajki Wielka Brytania obiecała Ukrainie 14 czołgów Challenger 2, ale podczas lutowej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii uzgodniono, że liczba ta zostanie podwojona. Najpewniej informacja ta nie była prawdziwa lub Londyn ostatecznie się z tego wycofał. Na początku marca strona brytyjska zaprzeczyła, że zamierza podwoić liczbę czołgów Challenger 2 wysyłanych na Ukrainę.

