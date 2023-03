Wielka Brytania wyśle na Ukrainę czołgi wraz z amunicją ze zubożonym uranem

Rejon wileński to jeden z głównych mateczników wspólnoty Polaków na Litwie. Zamieszkuje go, według oficjalnych danych państwowych z 2021 r., 45 tys. spośród wszystkich 183 tys. Polaków na Litwie. Stanowią oni 46 proc. mieszkańców rejonu. Przed dwoma tygodniami w wyborach do rady rejony zwyciężyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Jej lista uzyskała 47 proc. głosów, co pozwoliło jej zabezpieczyć większość 18 na 31 mandatów w radzie. Jej kandydat na mera, polityczny debiutant Waldemar Urban zdobył natomiast w pierwszej turze 46 proc. głosów, co oznaczało, że będzie musiał się zmierzyć w turze drugiej z kolejjny pod względem poparcia kandydatem. Pojedynek z Robertem Duchniewicz z Litewskiej Partii Socjaldemokratcznej, który z kapitałem 25 proc. nie była faworytem drugiej tury zaskoczył część koemntatorów.

W niedzielnej drugiej turze doszło do niespodzianki. Zwycieżył 31-letni reprezentant socjaldemokratów, który zdobył 50,57 proc. głosów. W liczbach bezwzględnych była to przewaga zaledwie 526 głosów, na wszystkie 46,5 tys. oddanych.