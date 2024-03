Szwecja ma problem z niedoborem broni po udzieleniu pomocy Ukrainie

Szwedzka armia nie jest obecnie w stanie nadrobić braków w zapasach uzbrojenia, które powstały w związku z udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej powiedział dowódca szwedzkiej armii Jonny Lindrofs.

Szwedzka armia nie jest obecnie w stanie nadrobić braków w zapasach uzbrojenia, które powstały w związku z udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej i brakiem środków finansowych, powiedział w lutym szwedzkiej stacji SVT dowódca szwedzkiej armii generał dywizji Jonny Lindrofs.

“Rekompensata finansowa zapewniona siłom zbrojnym [przez szwedzki rząd] nie wystarczy, aby zastąpić ładunek za ładunkiem [przekazanej broni]. To, że w armii od jakiegoś czasu brakuje broni, oznacza, że zdolności obronne Szwecji maleją” – poinformował.

“Jest to ryzyko, które – w dialogu z politykami – wierzymy, że możemy podjąć w czasie, gdy Rosja jest uwiązana na Ukrainie. Jest to jednak zdolność, którą należy jak najszybciej odtworzyć” – czytamy.

Departament Stanu USA poinformował w czwartek, że oficjalnie wdrożono w życie protokół w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO.

“W dniu 7 marca 2024 r. spełniły się warunki wejścia w życie określone w art. II Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie przystąpienia Królestwa Szwecji. Tym samym Protokół wszedł w życie w dniu 7 marca 2024 roku” – stwierdza departament.

“Sekretarz Generalny NATO Stoltenberg właśnie poinformował mnie, że wszyscy członkowie NATO zaakceptowali nasz Protokół Przystąpienia i zaprosili Szwecję do przyłączenia się do Traktatu Północnoatlantyckiego. Szwecja wkrótce będzie 32. członkiem NATO” – zacytowała Kancelaria Premiera Szwecji.

We wtorek nowy prezydent Węgier, Tamás Sulyok podpisał ustawę o ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO. Był to pierwszy dokument, jaki podpisał jako głowa państwa. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej, 25 lutego, węgierski parlament zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO, usuwając ostatnią przeszkodę przed historycznym krokiem tego nordyckiego kraju.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął posunięcie parlamentu Węgier. “Członkostwo Szwecji uczyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi” – powiedział.

Sulyok, siódmy prezydent Węgier, zastąpił na stanowisku Katalin Novak, która odeszła w związku ze skandalem po ujawnieniu sprawy ułaskawienia osoby skazanej za tuszowanie pedofilii.

Szwecja wnosi do sojuszu także takie zasoby, jak najnowocześniejsze okręty podwodne dostosowane do warunków na Morzu Bałtyckim oraz pokaźną flotę myśliwców Gripen wyprodukowanych w kraju. Oznacza to zwiększenie wydatków wojskowych i w tym roku powinno osiągnąć natowski próg 2% PKB.

Węgry były po Turcji państwem członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego, które najdłużej nie wyrażało zgody na akcesję Szwecji do NATO. Media węgierskie zwracają uwagę, iż sytuacja faktycznie zmieniła się po wizycie na Węgrzech szwedzkiego premiera, Ulfa Kristerssona. Omówił on wówczas z premierem Viktorem Orbánem temat korzystnego dla Węgrów porozumienia wojskowego. To właśnie po tym parlament Węgier zatwierdził przystąpienie Szwecji do NATO.

