Niemcy wysyłają Ukrainie amunicję do Gepardów i granatników oraz most czołgowy

W ramach nowego pakietu pomocy wojskowej, Niemcy wyślą Ukrainie m.in. 10 tys. pocisków do zestawów przeciwlotniczych Gepard, most czołgowy Biber oraz ponad 8,5 mln nabojów do broni ręcznej i blisko 27 tys. amunicji do granatników automatycznych kal. 40 mm.

We wtorek urząd kanclerza Niemiec poinformował o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on dostarczenie Ukraińcom amunicji oraz sprzętu wojskowego, w szczególności inżynieryjnego. Pakiet jest częścią wielkiego, rządowego programu wsparcia dla Ukrainy, zakładającego dostawy sprzętu z zasobów niemieckiej armii i bezpośrednio od producentów.

komunikatu, Ukraina otrzyma ponad 10 tys. pocisków do zestawów przeciwlotniczych Gepard, most czołgowy Biber (Beaver, pol. Bóbr), 4 pojazdy dla ochrony granicy, 20 tys. gogli ochronnych dla żołnierzy, cztery ciężkie ciągniki do przewożenia czołgów oraz 32 ciężarówki Zetros.

Ponadto, Niemcy wyślą na Ukrainę ponad 8,5 mln nabojów do broni ręcznej oraz blisko 27 tys. granatów do granatników automatycznych kal. 40 mm. Jak dotąd, tych ostatnich strona niemiecka przekazała już prawie 135 tysięcy.

Łącznie z aktualnie pakietem, Niemcy wysłały już łącznie 11 mostów czołgowych Biber, 186 pojazdów dla straży granicznej, 40,6 tys. gogli ochronnych, 50 ciągników czołgowych i blisko 190 ciężarówek Zetros, a także ponad 44,2 mln sztuk amunicji do broni ręcznej.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział, że jego kraj koncentruje się na zapewnianiu Ukraińcom amunicji i środków obrony przeciwlotniczej.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Niemcy przekazały ukraińskiej obronie przeciwlotniczej sześć kolejnych samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard i amunicję. Według niemieckiego resortu obrony, Ukraina otrzymała już 46 tego typu zestawów, a sześć kolejnych ma zostać dostarczonych prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Dodajmy, że w lutym br. Niemcy podpisały kontrakty z Rheinmetall na wznowienie produkcji amunicji do dostarczonych Ukrainie dział przeciwlotniczych Gepard. Wynika to z faktu, że Szwajcaria jako kraj produkujący amunicję nie chce wyrazić zgody na jej transfer na Ukrainę. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius oświadczył we wrześniu, że linia produkcyjna została już uruchomiona i Ukraina otrzymuje amunicję wyprodukowaną w Niemczech. Umowa warta 168 mln euro obejmuje wyprodukowanie dla Ukraińców 300 tys. sztuk amunicji kal. 35 mm dla zestawów Gepard.

bundesregierung.de / bmvg.de / Kresy.pl