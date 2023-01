Rząd belgijski zatwierdził największy dotychczasowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Warszawscy policjanci zatrzymali 31-letniego obywatela Gruzji. W grudniu ubiegłego roku dokonał serii kradzieży katalizatorów z samochodów osobowych. W aucie, którym poruszał się podejrzany policjanci znaleźli dziesięć katalizatorów ze śladami wcześniejszego wycięcia. Zatrzymany usłyszał już zarzuty związane z kradzieżami. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota stosując wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W grudniu ubiegłego roku na terenie Ochoty doszło do serii kradzieży katalizatorów z samochodów osobowych. "Schemat działania sprawcy polegał na wycinaniu pożądanej części z zaparkowanych na ochockich ulicach aut. Kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przystąpili do czynności operacyjnych, które w rezultacie doprowadziły ich do podejrzanego. Został on zatrzymany na terenie warszawskiego Ursynowa. W pojeździe, którym poruszał się 31-latek funkcjonariusze znaleźli 10 katalizatorów noszących ślady wycięcia oraz specjalistyczne narzędzia, które mogły służyć do dokonywania kradzieży" - poinformowała policja w poniedziałkowym komunikacie.

Zatrzymany usłyszał łącznie dziesięć zarzutów, a samochód w którym przechowywał skradzione części został odholowany na policyjny parking. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota stosując wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.