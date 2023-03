Zełenski odwiedził wojska w pobliżu Bachmutu [+VIDEO]

Język śląski będzie uznany za język regionalny - oświadczył w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk. Wyraził opinię, że będzie to wyraz szacunku dla historii i kultury Śląska.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej był w niedzielę z wizytą w Radzionkowie w woj. śląskim. Podczas wspólnej konferencji z burmistrzem miasta oświadczył, że będzie prowadził działania mające na celu uznanie języka śląskiego za język regionalny. "'Deklaracja radzionkowska' to moja deklaracja, że dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego" - oświadczył lider PO, cytowany przez portal WNP.

Zadeklarował, że język śląski będzie językiem regionalnym na poziomie ustawowym. "To będzie język regionalny nie tylko dlatego, że używacie tego języka i że go chcecie, ale też na poziomie ustawowym. Zrobimy to" - zadeklarował.