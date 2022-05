WSJ: Czechy podarowały Ukrainie śmigłowce Mi-24

Czechy przekazały Ukrainie śmigłowce uderzeniowe Mi-24 – podał amerykański „The Wall Street Journal”. Podziękował im za to szef Pentagonu, Lloyd Austin.

W poniedziałek amerykański dziennik „The Wall Street Journal” napisał, że „Republika Czeska podarowała Ukrainie śmigłowce uderzeniowe”. Według gazety, chodzi o poradzieckie Mi-24. Miały one trafić na Ukrainę „w ostatnich tygodniach”, w ramach szerszego programu wsparcia.

Należy zaznaczyć, że jak odnotował WSJ, w poniedziałek Czechom podziękował za to sekretarz obrony USA, Lloyd Austin. Miało to miejsce po spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO. Nie sprecyzował jednak, o jakie maszyny chodzi.

„Jestem wdzięczny Danii za ogłoszenie, że przekażą wyrzutnię i rakiety Harpoon, żeby pomóc Ukrainie bronić swojego wybrzeża, a także Republice Czeskiej, za jej znaczące wsparcie, w tym za niedawne podarowanie [Ukrainie – red.] śmigłowców uderzeniowych, czołgów i systemów rakietowych” – napisał Austin.

I’m grateful to Denmark 🇩🇰 for announcing that it will provide a harpoon launcher and missiles to help Ukraine defend its coast.

And, too, the Czech Republic 🇨🇿 for its substantial support, including a recent donation of attack helicopters, tanks and rocket systems. (2/5)

