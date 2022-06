„Najprościej przez Białoruś”. Putin wymienia opcje eksportu ukraińskiego zboża

Zdaniem rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina, problem z wywozem zboża z Ukrainy faktycznie nie istnieje, bo można je transportować przez Białoruś, porty kontrolowane przez Rosję przez Polskę lub Węgry, a także z Odessy, jeśli Ukraińcy rozminują podejścia do portu.

W piątek prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie dla stacji „Rossija-1” oświadczył, że Rosja nie blokuje eksportu ukraińskiego zboża i nie przeciwstawia się temu. Jego zdaniem, obecnie istnieje kilka sposób na wywożenie z Ukrainy zboża.

Na pierwszym miejscu Putin wymienił port w Odessie, będący pod kontrolą Ukraińców. Twierdził zarazem, że to nie Rosjanie zaminowali podejścia do tego portu, ale Ukraina.

– Niech rozminują i proszę bardzo, niech pozwolą statkom ze zbożem wychodzić z portów. Gwarantujemy im spokojne przejście, bez żadnych problemów, przez wody międzynarodowe. Nie ma problemu – twierdził rosyjski prezydent. Dodał, że Ukraińcy muszą jednak najpierw oczyścić porty i podejścia do nich z min morskich, a także podnieść z dna morza statki, które zatopiono, by utrudnić wejście do nich. Zapewnił przy tym, że Rosja „nie będzie wykorzystywać sytuacji z rozminowaniem po to, żeby przeprowadzać jakieś ataki od strony morza”.

Rosyjski prezydent twierdzi też, ze zboże z Ukrainy można eksportować poprzez porty w Berdiańsku i Mariupolu, które zajęły siły rosyjskie. Wyraził gotowość do zapewnienia sprawnego eksportu przez te porty, dodając, że Rosjanie kończą już usuwanie postawionych przez Ukraińców min.

– Zapewnimy bezpieczny przewóz, gwarantujemy bezpieczne podejście do tych portów, zapewniliśmy wejście dla zagranicznych statków i ich ruch po Morzu Azowskim i Czarnym w dowolnym kierunku – powiedział Putin. Dodał, że Rosja nie będzie tu stawiać żadnych warunków. Twierdził przy tym, że w ukraińskich portach wciąż faktycznie uwięzionych jest „wiele statków”, których może być kilkadziesiąt. Zarzucił też Ukraińcom, że przetrzymują ich załogi jak zakładników.

Putin twierdził też, że zboże z Ukrainy może wywozić „Dunajem i przez Rumunię”, a także przez Polskę i Węgry. Przyznał, że kłopotem są różne szerokości torów kolejowych, ale „to sprawa tylko kilku godzin”.

Rosyjski prezydent wskazał też na możliwość transportu zboża przez Białoruś. Jego zdaniem, to najprostsza droga. – To najłatwiej i najtaniej, bo stamtąd od razu [można transportować – red.] do portów krajów bałtyckich, nad Morze Bałtyckie i dalej w dowolne miejsce na świecie. Ale tu konieczne jest zdjęcie sankcji z Białousi.

Putin dodał, że tak tę sprawę przedstawia też białoruski przywódca, Aleksandr Łukaszenko. – Jeśli ktoś chce rozwiązać problem, o ile on w ogóle istnieje, wywozu ukraińskiego zboża, to proszę, to najprostszy sposób – przez Białoruś, nikt się nie wtrąca – powiedział. – Tak więc, problem wywozu zboża z Ukrainy nie istnieje – podsumował.

W piątek do sprawy odniósł się też szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.

„Ukraina jest gotowa stworzyć warunki konieczne dla wznowienia eksportu z portu w Odessie. Kwestia w tym, jak upewnić się, że Rosja nie wykorzysta szlaku handlowego to zaatakowania Odessy. Jak na razie nie ma żadnych gwarancji ze strony Rosji. Szukamy rozwiązań razem z ONZ i partnerami” – napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022