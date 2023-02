Media: Ukraina może otrzymać od Słowacji 12 MiG-29, Zełenski rozmawiał z Hegerem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski osobiście poprosił premiera Słowacji, Eduarda Hegera o dostarczenie samolotów bojowych. Według mediów, chodzi o 11-12 myśliwców MiG-29.

W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Słowacji Eduardem Hegerem na szczycie UE w Brukseli. Przy tej okazji, ukraiński przywódca oficjalnie zwrócił się do Słowacji o dostarczenie myśliwców MiG-29 dla obrony przed rosyjską agresją.

Ukraińska agencja Unian podała, powołując się na serwis Tasr, że Ukraina może otrzymać od Słowacji 11 lub 12 samolotów bojowych.

Jak podano, podczas unijnego szczytu w Brukseli premier Eduard Heger obiecał ukraińskiemu prezydentowi, Wołodymyrowi Zełenskiemu pomoc, o jaką wcześniej go prosił. Zełenski prosił o dostarczenie poradzieckich myśliwców MiG-29. Według relacji, Heger powiedział mu, że „Słowacja zrobi wszystko, co może, żeby spełnić tę prośbę”.

Słowacki premier sam odniósł się do sprawy, zamieszczając wieczorem wpis na Twitterze.

„Słyszę Cie, Wołodymyrze Zełenski! Ukraina potrzebuje broni, by oczyścić swoje terytorium z rosyjskiego agresora. Wygrać wojnę. To leży w interesie bezpieczeństwa Słowacji i UE” – napisał Heger.

„Poprosiłeś o uzbrojenie, w tym o MiG-29, żeby chronić wasze niebo i ludzi. Będę nad tym pracował. Słowacja jest z wami” – dodał.

I hear you @ZelenskyyUa! #Ukraine needs weapons to deoccupy its own land from #Russian agressor. Win the war. It is in the interest of our 🇸🇰 & 🇪🇺 security. You asked for weapons, incl. #wings MiG-29 to protect your sky & people. I will work on it. #Slovakia is with you. #EUCO pic.twitter.com/uUnfkpAoYC

— Eduard Heger (@eduardheger) February 9, 2023