Słowacja gotowa przekazać Ukrainie samoloty MiG-29

Słowacja rozważa możliwość przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę. W najbliższym czasie może rozpocząć się proces przygotowań do przekazania samolotów – poinformowała Interfax Ukraina w poniedziałek.

Minister spraw zagranicznych Słowacji Rastislav Kačer w rozmowie z Interfax-Ukraina poinformował, że Słowacja rozważa możliwość przekazania myśliwców MiG-29 na Ukrainę.

„Jeszcze nie przekazaliśmy wam MiG-29, ale jesteśmy gotowi to zrobić. Rozmawiamy z naszymi partnerami w NATO o tym, jak to zrobić” – powiedział.

Kačer powiedział też, że rozmawiano o tym podczas spotkania delegacji słowackiej z prezydentem Ukrainy dzień wcześniej w czwartek.

„Nasz minister obrony wyjaśnił waszemu prezydentowi, jak można to zrobić. Myślę, że w nadchodzących tygodniach delegacja ukraińska przyjedzie na Słowację i razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi będziemy pracować, aby to urzeczywistnić… Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego, myślę, że wkrótce to nastąpi i samoloty będą na Ukrainie” – powiedział Rastislav Kačer.

Kačer nie podał szczegółów rozmów, aby nie zaszkodzić procesowi.

Przypomnijmy, że Słowacja planuje uruchomienie u siebie produkcji amunicji artyleryjskiej, która trafiałaby na Ukrainę. Ponadto, jednym z priorytetów rządu w Bratysławie jest jak najszybsze uruchomienie centrum obsługi technicznej pojazdów z Ukrainy.

„Będziemy nadal wspierać was praktycznie w waszych zmaganiach. Wczoraj nasz rząd zatwierdził nowy pakiet pomocy obronnej” – powiedział na konferencji prasowej w Kijowie słowacki minister spraw zagranicznych, Rastislav Kačer, cytowany przez ukraińską agencję Unian. „To jest amunicja dużego kalibru, także do myśliwców, ciepła odzież, inny sprzęt” – dodał.

Zaznaczmy, że Kačer wystąpił na konferencji wspólnie z szefem MSZ Ukrainy, Dmytro Kulebą. Decyzję o udzieleniu Ukrainie pomocy, również humanitarnej, tłumaczył m.in. zbliżającymi się mrozami. Dodał, że pokój powinien być taki, jakim chce go widzieć Ukraina i że nikt nie ma prawa zmuszać Kijowa do negocjacji z agresorem.

Ukraińskie media podkreślają, że Słowacja należy do krajów, które bardzo aktywnie wspierają Ukrainę w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Przekazała Ukraińcom 30 bojowych wozów piechoty BMP-1, a także kołowe, samobieżne armatohaubice Zuzana 2. Ukraińscy zamówili u Słowaków łącznie 8 systemów tego typu. Sygnalizowano też możliwość wysłania na Ukrainę wycofywanych z użycia słowackich myśliwców MiG-29, jednak do teraz zapowiedzi te nie zostały oficjalnie zrealizowane.

Kresy.pl/Interfax-Ukraina