Marsz “Nie chcemy być w takiej Unii!” w rocznicę wstąpienia Polski do UE

Dwa śmigłowce SH-60K miały na pokładze po czterech członków załogi. Kontakt z maszynami utracono w chwili, gdy znajdowały się na morzem, niedaleko wyspy Torishima, około 600 km na południe od Tokio. O godz. 22:38 nastąpił ostatni kontakt, a minutę później dowództwo odebrało automatyczny sygnał alarmowy. Brak jednoznacznych wniosków na temat tego, co było przyczyną katastrofy, jednak Associated Press przytoczyła w niedziele pierwsze podejrzenia przedstawione przez ministra obrony Minoru Kiharę iż doszło do kolicji dwóch maszyn.

Dowódca morskich Sił Samooobrony admirał Ryo Sakari poinformował, że zawieszają one wszelkie działania na SH-60K do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy i przedsięwzięcia środków zapobiegawczych odpowiednich do wyciągniętych wniosków.