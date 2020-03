Już 2640 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie

Jak poinformował w niedzielę oddział Agencji Prasowej Reuters w Dubaju, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie doszła do 2640 przypadków.

W niedzielę, Agencja Prasowa Reuters poinformowała, że w Iranie z powodu koronawirusa zmarło już 2640 osób. Takie informacje podał na konferencji prasowej Alireza Vahabzadeh, doradca ministra zdrowia.

„W przeciągu ostatnich 24 godzin odnotowaliśmy kolejne 123 przypadki śmierci i 2901 nowych zarażonych. Całkowita liczba osób ze zdiagnozowanym koronawrisum to 38309” – mówił.

„Z wielkim szczęściem chcę też ogłosić, że 12,391 pacjentów którzy zachorowali w naszym kraju, jest już zdrowa” – mówił na konferencji prasowej.

Jak pisaliśmy, administracja Donalda Trumpa nałożyła kolejne sankcje na osoby i firmy powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Kolejne kary na irańską gospodarkę spadły ze stronu Amerykanów mimo apelów o nie nakładanie nowych sankcji podczas epidemii koronawirusa. Iran jest jednym z bardziej dotkniętych pandemią krajów. Do tej pory wykryto prawie trzydzieści przypadków koronawirusa i potwierdzono ponad 2200 przypadków śmiertelnych.

Swoje wsparcie obiecała jednak Unia Europejska. UE zamierza wydać na pomoc humanitarną dla Iranu 20 mln euro, podała w poniedziałek agencja informacyjna Reutera. Jak podkreśla agencja Reutersa zrealizowanie tego planu będzie złamaniem sankcji nałożonych na azjatycki kraj przez USA.

„Nie jesteśmy zdolni do zapewnienia większej pomocy humanitarnej” – powiedział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, który zadeklarował, że pomoc humanitarna powinna dotrzeć do Irańczyków w przyszłym tygodniu.

To nie jedyne wsparcie jakiego Unia zamierza udzielić państwom, które stały się celem sankcji USA. „Zgadzamy się na wsparcie dla wniosków Iranu i Wenezueli do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o uzyskanie pomocy finansowej” – zadeklarował też Borrell.

Jak pisaliśmy, Stany Zjednoczone sygnalizowały możliwość wysłania pomocy humanitarnej do Iranu, jednak do tego nie doszło. Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei po raz kolejny odmówił przyjęcia amerykańskiej pomocy do walki z koronawirusem. Chamenei nie wierzy w dobre intencje USA, a samą pomoc uważa za „dziwną”.

Przywódca wskazywał na oskarżenia o rozsiewanie wirusa, które padają na amerykańskie wojsko. „Kilkukrotnie Amerykanie oferowali pomoc w zapanowaniu nad wirusem. Jesteście oskarżeni o jego stworzenie. Nie wiem czy to prawa, ale na pewno to dziwne, że proponujecie nam swoją pomoc” – mówił.

Kresy.pl/Reuters