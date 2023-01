Departament Stanu USA: czołgi Abrams nie dotrą na Ukrainę przed wiosenną ofensywą

Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej - poinformowała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku.

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła we wtorek, że Frontex wykrył w 2022 roku ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej - podaje portal Euractiv. Podkreśliła, że oznacza to wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku. "Państwa członkowskie nie mogą same rozwiązać tego problemu i Komisja Europejska również nie może tego zrobić na własną rękę" - podkreśla Johansson.

Jak wskazała unijna komisarz, większość migrantów nie potrzebuje ochrony międzynarodowej, ale i tak składa wnioski o azyl. Osoby, które go nie dostają, muszą wrócić do kraju pochodzenia. Jednak tylko około 70 tys. osób powraca każdego roku, podczas gdy kraje UE wydają ponad 300 tys. decyzji azylowych.