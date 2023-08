Węgierska prezydent wzywa Zełenskiego do negocjacji z Rosją

Prezydent Węgier Katalin Novak ujawniła w wywiadzie dla węgierskiej agencji informacyjnej Index, że namawiała prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do rozpoczęcia negocjacji z Rosją.

Jak przekazał portal AboutHungary, prezydent Węgier Katalin Novak ujawniła w wywiadzie dla węgierskiej agencji informacyjnej Index, że namawiała prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do rozpoczęcia negocjacji z Rosją.

Według niej Węgry potępiają inwazję Rosji na Ukrainę i rozumieją dążenie Zełenskiego do ochrony Ukraińców. Stwierdziła: „Ta wojna trwa już półtora roku i nie widzę żadnego rozwiązania militarnego, które w dłuższej perspektywie doprowadziłoby do trwałego pokoju. Dlatego musimy usiąść do negocjacji! Wyraziłam to zdecydowaną opinię wobec Zełenskiego zarówno publicznie, jak i prywatnie”.

Nowak wspomniała, że Węgry byłyby skłonne uczestniczyć w każdym procesie, który mógłby przybliżyć Ukrainę do pokoju. Jeśli dojdzie do negocjacji, zamierza w nich uczestniczyć.

Według „Europejskiej Prawdy” w swoim przemówieniu na szczycie Platformy Krymskiej 23 sierpnia prezydent Węgier Katalin Novak oświadczyła, że uznaje stanowisko Ukrainy, że wojna ostatecznie zakończy się dopiero wraz z powrotem Krymu.

„Musimy wyraźnie stanąć po stronie Ukrainy i potępić niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej… Suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy to coś, co nie podlega dyskusji. Ukraina ma prawo powiedzieć: gdzie zaczęła się wojna, to musi się skończyć – wraz z powrotem Krymu” – powiedziała Katalin Novak.

Dodała, że broniąca się Ukraina ma „szacunek i pełną solidarność Węgrów”.

Zobacz też: Prezydent Węgier: Potrzebujemy pokoju, który nie daje zwycięstwa Rosji

W wywiadzie radiowym, premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że wojna na Ukrainie nie może zostać rozstrzygnięta na polu walki, leczy tylko w drodze dyplomacji i negocjacji. Pierwszym krokiem powinno zaś wprowadzenie zawieszenia broni. Zaznaczył, że Węgry muszą być wytrwałe w zabieganiu o pokój. „Jeśli wyrzucą nas przez okno, musimy wrócić przez drzwi, a jeśli wypchną nas przez drzwi, musimy wrócić przez okno” – powiedział Orbán. Zaznaczył, że wojna była bardzo kosztowna, a Ukrainie skończyły się pieniądze i ledwo daje radę przetrwać. Dodał, też że ukraińska armia może działać wyłącznie dzięki zachodnim pieniądzom.

„Są dwie kwestie: jedna dotyczy decyzji prezydenta USA o tym, jak długą będą wydawać tu, w Europie Wschodniej, miliardy dolarów, a druga – jak długo Europa może wytrzymać” – powiedział Orbán. Zaznaczył, że Unia Europejska może generować środki, jeśli państwa członkowskie składają się do wspólnej kasy. Zwrócił uwagę, że wciąż pozostaje pytanie: „jak długo możemy wytrzymać, gdy europejska gospodarka jest w tarapatach, a końca wojny nie widać?”.

Przeczytaj: Orban: Gdyby Amerykanie chcieli wojna rosyjsko-ukraińska zakończyłaby się „jutro o świcie”

Kresy.pl