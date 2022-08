Czeski parlament wzywa do zakazu wydawania wiz Rosjanom

Czeski parlament wezwał do zakazu wydawania Rosjanom wiz Schengen – poinformował w niedzielę portal Radio Prague International.

Jak poinformował w niedzielę portal Radio Prague International, czeski parlament wezwał do zakazu wydawania Rosjanom wiz Schengen.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych izby wyższej i niższej czeskiego parlamentu Pavel Fischer i Marek Ženíšek stwierdzili, że taki środek powinien znaleźć się na liście sankcji wobec Rosji z powodu wojny na Ukrainie. W swoim oświadczeniu Pavel Fischer przekonuje, że prawo do uzyskania wizy do krajów UE, a także do ochrony międzynarodowej, powinno pozostać tylko dla tych obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy tego potrzebują.

Planuje się, że kwestia wstrzymania wydawania wiz Schengen obywatelom Rosji zostanie rozpatrzona na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Odbędzie się w dniach 30-31 sierpnia w Pradze.

Przypomnijmy, że w piątek na portalu Politico ukazał się artykuł ministra spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusa Landsbergisa. „Kraje bałtyckie nie chcą rosyjskich turystów. Koniec z wystawnymi wakacjami za cenę europejskiego bezpieczeństwa i wartości” – czytamy.

Landsbergis skarży się, że turyści rosyjscy, którym odmówiono wizy przez władze w krajach bałtyckich, mogą nadal ubiegać się o wizę w dowolnym innym państwie członkowskim UE. A po sukcesie wielu z nich nadal podróżuje do krajów położonych najbliżej granicy z Rosją i Białorusią, czyli krajów bałtyckich, a nie tych, które przyznały im wizy.

„W litewskich kurortach już teraz obserwujemy wzrost liczby rosyjskich turystów, którzy wjeżdżali do kraju z wizami wydanymi przez innych członków UE. A ponieważ podróże lotnicze z Rosji do Europy są teraz bardzo ograniczone, kraje bałtyckie stały się głównym punktem postojowym dla osób podróżujących do Europy z Rosji i Białorusi – zbyt dostępną atrakcją dla tych, którzy chcą cieszyć się odrobiną europejskiego stylu życia, podczas gdy wspierając także wojnę prezydenta Władimira Putina”.

„W ten sposób członkowie UE, którzy nadal wydają Rosjanom wizy turystyczne, nie tylko ignorują wszystkie okrucieństwa popełniane na Ukraińcach, ale także skutecznie „zapraszają” rosyjskich turystów do krajów bałtyckich. Jednak Estonia, Łotwa i Litwa nie chcą witać rosyjskich gości, którzy w większości są zwolennikami wojny Putina – przynajmniej do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy” – czytamy.

Dodajmy, że Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk poinformował, że Polska pracuje nad przygotowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie Rosjanom wiz.

Wawrzyk powiedział, że Polska opowiada się za przedłużeniem unijnych sankcji wobec Rosji, zwłaszcza w sprawie zawieszenia umowy o ułatwieniach wizowych dla obywateli Rosji. Jednocześnie przyznał, że nie wszystkie kraje UE się na to zgadzają. „Sprzeciwiają się temu duże państwa członkowskie, w tym Niemcy, Francja i Holandia” – powiedział Wawrzyk.

Kresy.pl/Radio Prague International