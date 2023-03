Prezydent Litwy uważa, że wspieranie Ukrainy to dla Zachodu „kwestia honoru”

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówi, że kwestią „honoru Zachodu” jest „wymagać od siebie więcej”, pomagając Ukrainie przeciwstawić się rosyjskiej agresji – przekazał w czwartek portal LRT.

Jak poinformował w czwartek portal LRT, prezydent Litwy Gitanas Nausėda uważa, że kwestią „honoru Zachodu” jest „wymagać od siebie więcej”, pomagając Ukrainie przeciwstawić się rosyjskiej agresji.

„Myślę, że problemem nie jest zmęczenie, ale fakt, że naprawdę znaczące wsparcie zostało już udzielone i będzie udzielane w najbliższej przyszłości. Ale przemysł obronny jest, jednak jest i z pewnością przydałyby się dodatkowe zdolności”.

„To była jedna z kwestii, które ostatnio omawialiśmy na Radzie Europejskiej, nie mam wątpliwości, że do tych kwestii będziemy nadal wracać” – skomentował przywódca kraju.

Zdaniem Nausėdy konieczne jest nie tylko znalezienie instrumentów i środków finansowych, aby dalej pomagać Ukrainie, ale także przezwyciężenie pewnych „wąskich gardeł” w dostawach sprzętu wojskowego na Ukrainę.

„Zgódźmy się, postawmy na jednej szali Rosję z jej ograniczonymi możliwościami, bez względu na to, jak bardzo są skoncentrowani na finansowaniu wojny, jest to jednak państwo o ograniczonej potędze gospodarczej. Na drugiej szal postawmy zjednoczony Zachód. To są rzeczy nierówne.

Myślę, że to naprawdę kwestia honoru, aby wymagać od siebie więcej, zrozumieć, że to jest nasz priorytet, ponieważ jest to walka nas wszystkich o wolność i zrobienie więcej dla Ukrainy” – powiedziała Nausėda.

Warto przypomnieć, że w w ostatnim czasie rosyjski czołg T-72B, zniszczony przez armię ukraińską, został wystawiony na Placu Katedralnym w Wilnie

„Wszystkie rosyjskie czołgi muszą stać się ukraińskimi trofeami. Musimy nadal wspierać Ukrainę, aby jak najszybciej odniosła zwycięstwo” – powiedział minister obrony Arvydas Anušauskas.

Szacuje się, że w przededniu wojny wojska rosyjskie dysponowały ponad 2250 czołgami T-72B. Czołg będzie można oglądać przy Placu Katedralnym w Wilnie do 16 marca.

„Rosyjski czołg przed Placem Katedralnym w Wilnie? Tak, ale jest jeden mały szczegół – został zniszczony przez armię ukraińską! To symbol niezłomnego ukraińskiego ducha walki, naszej jedności i zbliżającego się zwycięstwa” – napisał na Twitterze.

