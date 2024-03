Odwołany głównodowodzący ukraińskiej armii kandydatem na ambasadora w Wielkiej Brytanii

Prezydent Andrzej Duda wypowiadał się we wtorek na temat trwających właśnie w Europie ćwiczeń Steadfast Defender-24. "To poważna próba dla żołnierzy. To pokazuje naszą gotowość do tego, by przemieszczać siły alianckie z Zachodu w kierunku wschodnim w odpowiedzi na ewentualny atak, który mógłby nastąpić na państwa NATO w naszej części Europy" - oświadczył prezydent.

"To są ogromne manewry, o charakterze obronnym, które są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów. To jest też odpowiedź na ewentualne potencjalne możliwości ataku na państwa bałtyckie, potencjalne możliwości ataku na Polskę" - przekonywał.