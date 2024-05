Biden ostrzegł Izrael. Chodzi o dostawy broni

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że USA nie dostarczą Izraelowi broni ofensywnej, która mogłaby zostać użyta w razie ataku na Rafah.

W środę w wywiadzie dla stacji CNN prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie dostarczą Izraelowi broni ofensywnej, którą siły izraelskie mogłyby użyć w razie ataku na Rafah. Waszyngton obawia się m.in. o los ponad miliona palestyńskich cywilów, chroniących się w tym rejonie.

Biden potwierdził zaangażowanie USA na rzecz obrony Izraela i chęć dostarczenia między innymi rakiet przechwytujących do systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła, czyli broni defensywnej. Zaznaczył jednak, że jeśli Izrael uderzy na Rafah, to Amerykanie nie wyślą Izraelczykom np. amunicji artyleryjskiej i bomb.

„W Strefie Gazy giną cywile w wyniku tych bomb i innych sposobów atakowania skupiska ludności” – powiedział Biden. „Dałem jasno do zrozumienia, że jeśli wejdą do Rafah, a jeszcze tam nie weszli, jeśli wejdą do Rafah, nie dostarczę broni, której w przeszłości używano do rozprawiania się z Rafah, do rozprawiania się z miastami, z tym problemem”.

Prezydent dodał, że USA nie rezygnują z dbania o bezpieczeństwo Izraela, ale „odchodzimy od zdolności Izraela do prowadzenia wojny na tych obszarach”.

Agencja Associated Press podaje, powołując się na wysokiego rangą urzędnika administracji USA, że Stany Zjednoczone miały dostarczyć Izraelowi pakiet, złożony z 1800 bomb o masie 900 kilogramów i 1700 bomb o masie 225 kg. Amerykanie zaniepokojeni są przede wszystkim możliwością użycia ich dużych bomb w gęsto zabudowanym obszarze miejskim.

Jak pisaliśmy wcześniej, sekretarz obrony USA Lloyd Austin potwierdził wcześniej doniesienia, że Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy broni do Izraela.

„Od samego początku mówiliśmy bardzo jasno, że Izrael nie powinien przeprowadzać poważnego ataku na Rafah bez uwzględnienia i ochrony ludności cywilnej znajdującej się na polu bitwy” – powiedział Austin. „Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, jak kontynuować tę dostawę” – dodał, zauważając, że transfer ten jest odrębny od dodatkowego pakietu pomocowego dla Izraela przyjętego pod koniec kwietnia.

AP / Kresy.pl