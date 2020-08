Wielka Brytania planuje zmniejszyć planowany zakup F-35 o prawie połowę

Według informacji, o których portal The Times pisze w środę, brytyjskie ministerstwo obrony chce zakupić jedynie 70 samolotów F-35 zamiast omawianych wcześniej 138. Ma to być „minimalna wiarygodna flota F-35”.

Jak poinformował w środę portal The Times, ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii chce zmniejszyć planowany zakup myśliwców F-35 o prawie połowę, ze 138 do 70. Do tej pory Wielka Brytania zobowiązała się do zakupu tylko 48 sztuk.

Według informacji, do których dotarł portal, Wielka Brytania mogłaby kupić tylko połowę F-35 z zaplanowanych 138 samolotów. Według źródeł brytyjskiego The Times „szersze dążenie Brytyjczyków do zakupu 138 samolotów w okresie trwania programu kierowanego przez USA jest postrzegane jako mało prawdopodobne do spełnienia”.

Niedawny raport brytyjskiego Krajowego Urzędu Kontroli ostrzega, że ​​w rzeczywistości nie udostępniono wystarczających środków na wystarczającą liczbę samolotów F-35. Raport zatytułowany „Carrier Strike – Przygotowanie do wdrożenia” analizuje zarządzanie programem przez Ministerstwo Obrony od 2017 roku oraz ryzyko związane z osiągnięciem pełnych możliwości programu.

„Departament nie udostępnił jeszcze funduszy na wystarczającą liczbę odrzutowców Lightning II, aby utrzymać operacje Carrier Strike przez cały okres ich eksploatacji. Od 2015 roku planuje zakup 138 odrzutowców Lightning II, które przetrwają operacje Carrier Strike do lat 60. Departament początkowo zamówił 48 odrzutowców, ale jeszcze nie zdecydował się na zakup kolejnych. W odpowiedzi na większe naciski finansowe otrzyma również siedem z 48 samolotów w 2025 roku, rok później niż planowano”.

„Departament planuje ponowną ocenę liczby i typu odrzutowców Lightning II, których potrzebuje w ramach przeglądu zintegrowanego, ale jego zdolność do wykorzystania Carrier Strike będzie ograniczona, jeśli będzie miał mniej odrzutowców niż planowano”.

To kolejne w ostatnim czasie zmniejszenie środków na brytyjskie wojsko, we wtorek brytyjskie media podały, że dowództwo wojsk Wielkiej Brytanii w ramach planów modernizacji armii przedstawiło „radykalne propozycje”, zakładające wycofanie z linii wszystkich czołgów. Rząd rozważa tę propozycję w związku ze stojącą przed Brytyjczykami perspektywą znacznych wydatków na modernizację starzejących się czołgów Challenger 2 i wozów bojowych Warrior.

Obecnie Wielka Brytania posiada 227 czołgów Challenger 2 (czyli mniej niż np. Niemcy), z czego około 150 przeznaczono do modernizacji, a także 388 wozów Warrior. W ubiegłym roku oba rodzaje pojazdów opancerzonych zostały uznane za „zbędne”, a w brytyjskim resorcie obrony funkcjonuje opinia, że zmieniający się charakter sztuki wojennej wymaga większych nakładów na zdolności cybernetyczne, kosmiczne oraz na najnowsze technologie. Czołgi Challenger 2 miałyby trafić do rezerwy, skąd w razie konieczności mogłyby zostać przywrócone do linii.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, firma BAE Systems ujawniła techniki cyfrowe, wykorzystywane przy projektowaniu brytyjskiego myśliwca Tempest szóstej generacji. Wykorzystanie symulacji komputerowych i modeli drukowanych w 3D ma umożliwić uproszczenie i przyspieszenie procesu rozwoju samolotu bojowego, którego wejście do czynnej służby zaplanowano na 2035 rok.

Przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych zaprojektowano koncepcyjne kształty samolotu, a wysoce wydajne komputery są w stanie obliczyć parametry aerodynamiczne różnych cech samolotu oraz umożliwiają testy z wykorzystaniem symulatora naziemnego.