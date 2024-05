Xi Jinping spotka się z Viktorem Orbanem, będą rozmawiać o Ukrainie

Chiński prezydent Xi Jinping spotka się w czwartek z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównymi punktami rozmów będą wojna na Ukrainie i projekty infrastrukturalne.

“Xi, który przybył do Budapesztu w środę późnym wieczorem, może spodziewać się ciepłego powitania w kraju, który jest ważnym partnerem w handlu i inwestycjach, w przeciwieństwie do innych krajów UE, które rozważają dywersyfikację działalności w stosunku do Chin i zmniejszenie zależności od drugiego co do wielkości partnera na świecie gospodarka” – twierdzi agencja prasowa Reuters.

Xi „nawiązał głębokie przyjaźnie” z węgierskimi politykami, a Węgry były „najważniejszym celem chińskich inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – napisał w środę Xi w dzienniku „Magyar Nemzet”.

Xi rozpoczął w niedzielę od wizyty we Francji, ale pozostałe dwa państwa jakie zawarł w harmonogramie wyprawy to zadeklarowani zwolennicy współpracy z ChRL – Serbia i Węgry. “Piszemy dzisiaj historię” – powiedział serbski prezydent Serbii Aleksandar Vučić witając gościa przed pałacem prezydenckim w obliczu tłumu współobywateli oklaskujących i skandujących – „Chiny, Chiny”, jak zrelacjonowała w środę agencja informacyjna Reutera.

Jak podaje agencja w czasie wizyty podpisano 29 umów dwustronnych ustalających ramy współpracy prawnej, regulacyjnej i gospodarczej. Serbia stanie się także pierwszym europejskim państwem od lat, które zainicjuje wolny handel z Chinami, gdy umowa podpisana w zeszłym roku wejdzie w życie 1 lipca roku bieżącego.

Vučić powiedział, że od 2020 r. Chiny są największym inwestorem w Serbii, a ich inwestycje wzrosły 30-krotnie w ciągu ostatniej dekady. Umowa o wolnym handlu zagwarantuje bezcłowy eksport 95 proc. serbskich produktów do Chin w okresie do całej dekady, powiedział gospodarz. Xi powiedział natomiast, że Chiny są gotowe importować z Serbii więcej wysokiej jakości produktów rolnych i z radością przyjęłyby więcej bezpośrednich lotów między Belgradem a chińskimi miastami.

Wraz z Węgrami Serbia jest największym w Europie zwolennikiem inicjatywy “Pasa i Szlaku” – sztandarowego projektu ogłoszonego przez Xi Jipinga przez 11 laty, wkrótce po objęciu władzy w ChRL. „Serbia została pierwszym strategicznym partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej osiem lat temu i staje się pierwszym krajem europejskim, z którym zbudujemy wspólnotę przyszłości” – powiedział Xi.

Obydwaj przywódcy oświadczyli, że będą wzajemnie wspierać suwerenność i integralność terytorialną, co oznacza, że ​​Serbia uważa za prowincję Chin, tak jak ChRL uważają Kosowo, za region Serbii.



Vučić powiedział, że oba kraje zgodziły się na powołanie międzyrządowego komitetu technologicznego, który umożliwi Serbii dostęp do najnowszych technologii i wykorzystanie opracowywanych w Chinach sieci sztucznej inteligencji.

Chiny są właścicielami kopalń i fabryk w całej Serbii i pożyczyły miliardy w celu zainwestowania ich drogi, mosty i nowe obiekty, stając się kluczowym partnerem Serbii w rozwoju bardzo potrzebnej infrastruktury.



Wizyta Xi przypada w rocznicę zbombardowania przez siły amerykańskie ambasady Chin w Belgradzie w 1999 r. podczas ataku zbrojnego na byłą Jugosławię, w ramach wsparcia dla albańskich separatystów w Kosowie. W bombardowaniu zginęło trzech chińskich dziennikarzy, a 20 obywateli Chin zostało rannych. NATO określiło je jako przypadkowe. Wywołało ono wówczas oburzenie w Chinach i przeprosiny ze strony ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. „Chińczycy doceniają pokój, ale nigdy nie pozwolą, aby historyczna tragedia się powtórzyła” – stwierdził Xi we wtorkowym artykule opublikowanym w czołowym serbskim dzienniku „Politika”.

