Białoruś wszczęła śledztwo przeciw Dudzie, Morawieckiemu i Błaszczakowi

Prokuratura Generalna Białorusi dopatrzyła się w postępowaniu polskich władz przestępstwa „propagandy wojny”.

Jak podała w czwartek rosyjska agencja TASS, prokurator generalny Białorusi Andriej Szwied poinformował, że na Białorusi wszczęto śledztwo dotyczące „propagandy wojny” przeciwko temu państwu.

Według Szwieda strona białoruska odnotowała powtarzające się „publiczne wypowiedzi wielu obywateli polskich, w tym urzędników, z wezwaniami do przeprowadzenia agresji Polski wobec Białorusi”.

„Odpowiednia informacja” o tych „przestępstwach” ma być przekazana przez białoruskie władze do „wszystkich międzynarodowych organizacji, włącznie z ONZ, Radą Europy i innymi”.

More news from a parallel world. Belarus opened another criminal case against Poland. This time under the article 123 "Propagating the war" against Poland's President, Prime Minister and Defence Minister. Belarus' Prosecutor General wants to use the UN to bring them to justice🥺 pic.twitter.com/Nj3FVgiyn0

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 18, 2021