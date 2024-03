Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa uważa, że Niemcy nie są w pełni “zdenazyfikowane” – przekazała w poniedziałek agencja prasowa TASS.

Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS, rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa przekonuje, że “denazyfikacja” w Niemczech nie została zakończona, ostrzegając przed “strasznymi konsekwencjami” po ujawnieniu tajnych rozmów pomiędzy wysokimi rangą oficerami niemieckich sił powietrznych.

“Oni, jak teraz rozumiemy, nie zostali całkowicie zdenazyfikowani… Najstraszniejsze jest to, że to doprowadzi – i to jest fakt, można sprawdzić… jeśli nic się nie zrobi, czy ten proces nie zostanie zatrzymany przez samych Niemców – przede wszystkim do strasznych konsekwencji dla samych Niemiec” – powiedziała.

Według niej władze niemieckie mają obowiązek nie tylko się tłumaczyć, ale muszą “ponosić odpowiedzialność za destrukcyjną politykę, destrukcyjne działania, które zaplanowały”.

“Mają obowiązek odpowiedzieć przede wszystkim narodowi niemieckiemu, który swoją drogą został zdenazyfikowany i poddany temu zabiegowi, na jakiej podstawie ponownie został zarażony tą właśnie nazistowską zarazą” – dodała.

Margarita Simonjan oświadczyła w piątek, że posiada nagranie audio, na którym niemieccy oficerowie omawiają ataki na Most Krymski. “Moi towarzysze w mundurach powiedzieli mi coś niezwykle interesującego tego samego dnia, kiedy Scholz twierdził, że NATO nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w konflikcie ukraińskim” – napisała na Telegramie. “W tym ciekawym nagraniu wyżsi rangą oficerowie Bundeswehry omawiają sposób bombardowania (uwaga!) Mostu Krymskiego” – stwierdziła.

“Kieruję oficjalną prośbę do ambasadora Niemiec, ministra spraw zagranicznych Niemiec i osobiście do Scholza: Jak to właściwie należy rozumieć? Czy nie nadszedł już czas, aby Rosja aktywnie przypomniała Niemcom, jak ostatnim razem zakończyły się dla Niemiec eksplozje rosyjskich mostów?” – kontynuowała.

Rozmowa ma pochodzić z 19 lutego. Mieli w niej uczestniczyć szef wydziału operacji i ćwiczeń Dowództwa Sił Powietrznych Bundeswehry Frank Graefe i inspektor niemieckich sił powietrznych Ingo Gerhartz, a także pracownicy centrum operacji lotniczych Dowództwa Kosmicznego – Fenske i Frostedt.

Jak podają rosyjskie media, niemieccy wojskowi mieli proponować podzielenie całej operacji na etapy, a także zwrócenie się o pomoc w jej planowaniu do Wielkiej Brytanii. “Intensywnie badaliśmy ten temat i niestety doszliśmy do wniosku, że most ze względu na swoje rozmiary przypomina pas startowy. Może zatem nie wymagać dziesięciu, ale nawet 20 rakiet” – miał mówić jeden z oficerów Bundeswehry. Uderzenie miałoby zostać przeprowadzone przy użyciu pocisków manewrujących Taurus.

Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec poinformowało w piątek, że wszczęło śledztwo, które ma ustalić, czy rozmowy przedstawicieli sił powietrznych Niemiec, którzy mieli rozmawiać o ataku na Most Krymski rakietami Taurus, zostały przechwycone.

Przedstawiciel ministerstwa przekazał, że Federalna Służba Kontrwywiadu Wojskowego (BAMAD) “podjęła wszelkie niezbędne działania” w celu zbadania sprawy.

Kresy.pl/TASS/Ukraińska Prawda