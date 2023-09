Amerykańskie F-16 wesprą obronę Rumunii

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podał dane dotyczą eksportu zboża z Ukrainy w sierpniu br. Wynika z nich, że przez terytorium Polski, Słowacji, Rumunii i Węgier przeszło tranzytem 4 mln ton zboża. Zaznaczył, że to „rekordowa” ilość, zaś przed tzw. zakazem przygranicznym, czyli od maja 2022 do kwietnia 2023 roku miesięcznie było to średnio o ponad milion ton mniej. Z kolei już po wprowadzeniu zakazu importu ukraińskiego zboża, czyli od maja do sierpnia br., było to średnio 3,4 mln ton.