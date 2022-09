Rosja nie sprzeda ropy krajom, które narzucą limity cenowe

Polscy kierowcy wiozący na Ukrainę m.in. pomoc humanitarną, wracając do kraju stoją w wielokilometrowych kolejkach, a do tego są narażeni na szykany i ataki, włącznie z pobiciem. Konfederacja domaga się stanowczej reakcji polskiego rządu w tej sprawie.

Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu portal Onet opisał problemy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Według polskich przewoźników, „Ukraińcy demolują nasze samochody”, dochodzi do bójek między kierowcami i zdarza się, że polscy kierowcy wracają z Ukrainy pobici. Problemem są długie kolejki po stronie ukraińskiej oraz działania ukraińskich pograniczników, którzy wbrew uzgodnieniom nie przepuszczają wracających do Polski pustych ciężarówek, wożących żywność i pomoc humanitarną. Z tego względu, czas przejazdu do Lwowa i z powrotem wydłużył się z z ok. 7 do 12-13 dni. Polscy przewoźnicy domagają się od polskich władz rozwiązania sytuacji, grożąc blokadą przejść granicznych.

